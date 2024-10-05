Erbakan: Sistem suçluyu salıveriyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Narin Güran cinayeti sonrasında bu gibi cinayet vakalarının önüne geçilebilmesi için idam cezasının da caydırıcı bir ceza olarak mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine alınması gerekiyor" dedi.







Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren ve erken seçim çağrısında bulunan Erbakan, "Türkiye'nin 2028'e kadar beklemeye tahammülü kalmamış, bunu milletimizin feryadından görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.







Erbakan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bir kişinin İstanbul'da 2 kadını öldürüp Fatih'te surlardan atlayarak intihar etmesi, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi ve Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından ceza ve infaz sisteminin yeniden sorgulanması gerektiğini dile getiren Erbakan, "Ceza ve infaz sistemi suçluyu yakalayıp sonra da salıveren bir hale dönüşmüş" ifadesini kullandı.Erbakan, infaz sisteminin suçluyu yakalayınca kaydeden ve tekrar salıveren bir mekanizmaya dönüştürüldüğü eleştirisinde bulunarak şunları kaydetti:- Bu konuda tüm siyasi partilerin bir araya gelerek bir ceza infaz sistemi reformunu hayata geçirmesi ve milletimizin adalete güvenini yeniden tesis etmesi son derece önemli. Ayrıca milletimizin vicdanında yine derin yaralar açan, Narin Güran cinayeti sonrasında bu gibi cinayet vakalarının önüne geçilebilmesi için idam cezasının da caydırıcı bir ceza olarak mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine alınması gerekiyor. Adalet, zalime hak ettiği cezayı vermedikçe ülkemiz huzur bulamaz. Mağdurların adalet mekanizmasının veremediği adaleti kendi başlarına sağlamaya çalışması da ülkede teröre ve anarşiye yol açar.