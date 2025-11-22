Erbakan, TBMM'den heyetin İmralı ziyaretine tepkili!

Süreç Komisyonu’nun Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na ziyaret kararı almasına tepki gösteren YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, “‘Terörsüz Türkiye adına son bir yıldır anlatılan ve yaşananlar bir süreç değil dayatmadır. Yeniden Refah Partisi olarak, hangi mahfillerde kimlerle kotarıldığını bilmediğimiz İmralı ziyaretini onaylamıyoruz. TBMM’nin Abdullah Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz” ifadelerini kullandı.



X hesabından paylaşımda bulunan Erbakan şu ifadeleri kullandı:



“Yeniden Refah Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de, Terörsüz Türkiye yaklaşımının arkasındayız.



Dün olduğu gibi bugün de, ırkçılığa karşıyız, kardeşlikten yanayız.



Ancak, Terörsüz Türkiye adına son bir yıldır anlatılan ve yaşananlar bir süreç değil dayatmadır, istişare değil emrivakidir.



Sonunda bile söylenmeyecek sözler en başından söylenmiş, Abdullah Öcalan’a umut hakkı ve özgürlük, daha sürecin başında Sayın Bahçeli tarafından vadedilmiştir.



Kapalı kapılar ardında belki de yıllar süren müzakerelerle konu pişirilmiş, yasal meşruiyet ve toplumsal mutabakat için, TBMM’de kurulan Komisyon marifetiyle, tüm siyasi partilerin daha başlarken sonu belli “süreç”e ortak olması hedeflenmiştir.



Yeniden Refah Partisi olarak, hangi mahfillerde kimlerle kotarıldığını bilmediğimiz İmralı ziyaretini onaylamıyoruz. TBMM’nin Abdullah Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz.



Şeffaf olunması gereken böylesi kritik bir sürecin, iktidar ortakları arasında bile bilek güreşine sahne olması ve mutlak bir gizlilikle sürdürülmesinin, milletin yok sayılmasının sakıncalarına dikkat çekiyoruz.



Her konuda tek yetkili olan, ama bu meselede sürekli bir adım geride duran Sayın Cumhurbaşkanı’na, acilen özel gündemli liderler zirvesini toplama ve kapalı kapılar ardındaki müzakereleri TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle paylaşma çağrımızı yineliyoruz.”



