Samanyolu Haber /Gündem / Erbakan, TBMM'den heyetin İmralı ziyaretine tepkili! /22 Kasım 2025 13:37

Erbakan, TBMM'den heyetin İmralı ziyaretine tepkili!

Yeniden Refah Partisi (YRP)Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme için İmralı Adası’na gitme kararı almasına tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Süreç Komisyonu’nun Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na ziyaret kararı almasına tepki gösteren YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, “‘Terörsüz Türkiye adına son bir yıldır anlatılan ve yaşananlar bir süreç değil dayatmadır.  Yeniden Refah Partisi olarak, hangi mahfillerde kimlerle kotarıldığını bilmediğimiz İmralı ziyaretini onaylamıyoruz. TBMM’nin Abdullah Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz” ifadelerini kullandı.

X hesabından paylaşımda bulunan Erbakan şu ifadeleri kullandı:

“Yeniden Refah Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de, Terörsüz Türkiye yaklaşımının arkasındayız.

Dün olduğu gibi bugün de, ırkçılığa karşıyız, kardeşlikten yanayız.

Ancak, Terörsüz Türkiye adına son bir yıldır anlatılan ve yaşananlar bir süreç değil dayatmadır, istişare değil emrivakidir.

Sonunda bile söylenmeyecek sözler en başından söylenmiş, Abdullah Öcalan’a umut hakkı ve özgürlük, daha sürecin başında Sayın Bahçeli tarafından vadedilmiştir.

Kapalı kapılar ardında belki de yıllar süren müzakerelerle konu pişirilmiş, yasal meşruiyet ve toplumsal mutabakat için, TBMM’de kurulan Komisyon marifetiyle, tüm siyasi partilerin daha başlarken sonu belli “süreç”e ortak olması hedeflenmiştir.

Yeniden Refah Partisi olarak, hangi mahfillerde kimlerle kotarıldığını bilmediğimiz İmralı ziyaretini onaylamıyoruz. TBMM’nin Abdullah Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz.

Şeffaf olunması gereken böylesi kritik bir sürecin, iktidar ortakları arasında bile bilek güreşine sahne olması ve mutlak bir gizlilikle sürdürülmesinin, milletin yok sayılmasının sakıncalarına dikkat çekiyoruz.

Her konuda tek yetkili olan, ama bu meselede sürekli bir adım geride duran Sayın Cumhurbaşkanı’na, acilen özel gündemli liderler zirvesini toplama ve kapalı kapılar ardındaki müzakereleri TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle paylaşma çağrımızı yineliyoruz.”

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erbakan, TBMM'den heyetin İmralı ziyaretine tepkili! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:41:30