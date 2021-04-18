Samanyolu Haber /Gündem / Erbakan tespit etti(!): Korona aşısı kısırlaştırabilir /18 Nisan 2021 12:47

Erbakan tespit etti(!): Korona aşısı kısırlaştırabilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarının kısırlaştırabileceğini iddia etti.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda, Koronavirüs aşılarıyla ilgili konuştu.

Erbakan, Covid-19 aşılarıyla kısırlaştırmanın hedeflenmiş olabileceğini öne sürerken, "Bill Gates olsun, bunların önde gelenleri olsun. 'Efendim kaynaklar yetmiyor', 'Gıda imkanı yetmiyor', su kaynağı yetmiyor' 'Onun için nüfus çok fazla, azaltmak lazım' diye zaten söylüyorlar. Pandemi azaltmasa bile yapılacak aşılarla birlikte böyle bir şey yapılması mümkün olabilir. Allah göstermesin yani kısırlaştırıcı" dedi.

Erbakan, "Afrika’da pek çok bölgede bu biyolojik silahları kullandıklarını anlatıyor Amerikalı yazarlar ifade ediyorlar. Amerika'da nerede ve nasıl geliştirdikleri ve Afrika'da nerede nasıl suya kattıkları. Bu Korona da daha gelişmiş versiyonu olabilir. Biz bunu ifade ettiğimiz zamanlarda İsrail ve İspanya basınında bu haber oldu. Biz dedik 'şüphelerimiz var. Çünkü bu Korona süreci dünya siyonizmin planlarına hizmet ediyor. Hem nüfusun azaltması, sağlığın bozulması hem ekonominin çökertilmesi. Bütün ekonomiler çöktü" diye konuştu. 
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