Samanyolu Haber /Politika / Erbakan'dan ABD'nin 'soykırım' adımına karşı 'Kızılderili' çağrısı /25 Nisan 2021 18:54

Erbakan'dan ABD'nin 'soykırım' adımına karşı 'Kızılderili' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan da Kızılderili Soykırımı'nı tanıma kararını alınması çağrısı geldi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajında "soykırım" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Fatih Erbakan, "TBMM'nin acilen olağanüstü gündemle toplanarak insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından bir tanesi olarak kabul edilen 'Kızılderili Soykırımı'nı tanıma kararını alması, 83 milyonun haklı beklentisidir" ifadelerini kullandı.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BU AMERİKA LAFTAN DEĞİL, MÜEYYİDEDEN ANLAR"

Biden'ın daha seçim kampanyası sırasında, Türkiye'ye karşı düşmanca bir politika izleyeceğini ortaya koyduğunu belirterek, "Joe Biden'ın, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kullanmadan önce 23 Nisan Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde 24 Nisan'da 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kullanacağını açıkça ifade etmesi ve Biden'ın bu tavrının haberleştirilerek The Guardian, The Wall Street Journal, CNN gibi ana akım medyaya bilinçli olarak sızdırılması, sözde 'stratejik ortak' ve son dönemlerde de 'model ortak' olarak bellediğimiz ABD Yönetimi'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.

ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl ve vicdan sahibi hiçbir insan için karşılığı olmayan, sözde 'Ermeni Soykırımı' ifadesi ve artık bardağı taşıran bu düşmanca yaklaşımı karşısında, hükümetin olayı her zamanki gibi cılız kınama mesajlarıyla geçiştirme yerine, gerekli somut karşı adımları atması artık kaçınılmazdır. Bu noktada Merhum Erbakan Hocamız'ın meşhur ifadesini de yetkililere hatırlatmakta fayda görüyoruz; 'Bu Amerika laftan değil, müeyyideden anlar.

"MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANMALI"

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nun, 1915'ten 1923'e kadar yaşanan olaylarla ilgili olarak sözde 'Ermeni Soykırımı' karar tasarısını 2019'da kabul etmiş olmasından hareketle, TBMM'nin acilen olağanüstü gündemle toplanarak insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından bir tanesi olarak kabul edilen 'Kızılderili Soykırımı'nı tanıma kararını alması 83 milyonun haklı beklentisidir.
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