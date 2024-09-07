Samanyolu Haber /Politika / Erbakan'dan AKP'ye 'Titanik' göndermesi: 'İlk seçimde batması kaçınılmaz' /07 Eylül 2024 15:17

Erbakan'dan AKP'ye 'Titanik' göndermesi: 'İlk seçimde batması kaçınılmaz'

İstifa depremleriyle sarsılan Yeniden Refah'ta Genel Başkan Fatih Erbakan, AKP iktidarının uzatmaları oynadığını belirterek Titanik benzetmesi yaptı. Erbakan, "Bu gidişle yapılacak olan ilk Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Titanik gemisinin batması kaçınılmazdır" dedi.

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Son günlerde belediye başkanlarından peş peşe istifa haberleri gelen Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara'da düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erbakan, istifalarla ilgili, "Yeniden Refah Partisi, kişilerin partisi değil, bir büyük davanın adresidir. Milli Görüş Davası’nın adresidir. Bu adrese gelenler, Milli Görüş’ün eskimez prensiplerini kabul etmiş demektir. Ayrılanlar ise bu prensiplerin uzağında kalmayı tercih etmişlerdir ya da ‘Milli Görüş Gömleği’ kendilerine ağır gelmiştir. Milli Görüş gömleği o gömleğe layık olanların üzerinde kalıcı olur" diye konuştu.

Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar ile ilgili ise, "İYİ Parti, CHP ve muhalif seçmen, kazanacak aday olarak Sayın Gürpınar’a oy vermişlerdir. Bütün bunları topladığınızda 350 binlik oyların büyük bir kısmı bu şekilde verilen oylardır. Bugün de değişen bir şey yok. Muhalif ve Yeniden Refah seçmeni, Sayın Gürpınar’ın Yeniden Refah Partisi’nde belediye başkanlığına devam etmesini istiyordu. Ancak buna rağmen böyle bir karar alındı. Kendisinin yaptırdığı ankette Şanlıurfa halkının yüzde 79’u kendisinin istifa etmesinin uygun olmayacağını düşünüyor. Milletin iradesine rağmen böyle bir iş yapılmıştır. Böyle bir işten hayır gelmesi mümkün değildir” dedi.

‘TİTANİK İLK SEÇİMDE BATACAK’

Türkiye’de iktidarın milletin gündeminden koptuğu görüşünü savunan Erbakan, “Bugün Türkiye’de iktidar partisi milletin gündeminden tamamen kopmuş ve uzatmaları oynar hale gelmiştir. 31 Mart seçimlerinde Titanik gemisi buz dağına çarpmıştır ve çok ciddi bir şekilde su almaktadır. Bu gidişle yapılacak olan ilk Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Titanik gemisinin batması kaçınılmazdır. Milletimiz 31 Mart’ta iktidara sarı kart gösterdi. Milletimiz kırmızı kartını hazırladı. Yapılacak olan ilk seçimde iktidara kırmızı kartını da gösterecek” dedi.
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