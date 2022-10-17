Samanyolu Haber /Gündem / Erbakan'dan Erdoğan'a 'Amasra' eleştirisi /17 Ekim 2022 22:03

Erbakan'dan Erdoğan'a 'Amasra' eleştirisi

Amasra'daki maden ocağını ziyaret ederek üzüntüsünü ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın madendeki patlamayla ilgili ifadelerini de eleştirdi.

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41 madencinin hayatını kaybettiği Bartın'daki Amasra maden ocağına gelerek üzüntüsünü ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın söz konusu olayla ilgili ifadelerini de eleştirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait, patlama meydana gelen maden ocağında incelemelerde bulundu.

Maden ocaklarında bu gibi kazalar yaşandığını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Tabii ki ecele inanıyoruz, kadere inanıyoruz, ölümün Cenab-ı Allah'tan geldiğine inanıyoruz, inancımızda bunlar var. Ama yine bizim inancımızda tedbire tevessül emrediliyor. Gerekli tedbirin alınması, zamanında alınması ve bu gibi can kayıplarının önüne geçilebilmesi için gerekenlerin yapılması da aynı zamanda bizim inancımızın gereği. İnşallah bundan sonraki süreçte en azından gerekenler, yerli yerinde, zamanında, kapsamlı bir şekilde yapılır, gerekli tedbirler inşallah alınır. Böylelikle de bir daha böyle kazalara uğramamış oluruz."
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