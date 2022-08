Erbakan'dan Erdoğan'a 'One Minute'

One Minute Sayın Erdoğan!

'İktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını her ne kadar gecikmiş olsa da olumlu bir adım olarak görüyoruz.' diye Erbakan, sığınmacı sorununun çözülmesi için bir an önce Esad ile masaya oturulması gerektiğini belirterek, "Daha ilk başta düğmenin yanlış iliklenmesinden milyonlarca Suriyeli kardeşimiz yerinden yurdundan oldu, yüz binlerce Suriyeli kardeşimiz öldü, sakat, öksüz, yetim kaldı ve işin en sonunda hiçbir şey de elde edilemedi. Esad koltuğunda oturmaya devam ediyor, topraklarının tamamına yakını geri aldı, orada seçimleri yaptı 'Seçimi de kazandım' dedi ve bugün Halep'te, Şam'da, Suriye'nin değişik yerlerinde Esad, devlet başkanı olarak esnaf ziyaretleri yapıyor. 'Zararının neresinden dönülürse kardır' diyoruz ve bir an önce Suriye yönetimiyle anlaşılması ve ülkemizde Suriyeli misafirlerimizin can güvenlikleri de teminat altına alınmak şartıyla ülkelerine gönderilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu noktadan sonra kendi vatanlarına dönmeleri kendiler için de bizler için de en hayırlı olandır. Ayrıca milli görüşçüler olarak önemli bir noktayı daha vurguluyoruz. Orada Sünni Arap nüfusun Türkiye'ye gönderilmesi ve orada boşlukta kalan bölgede ABD ve İsrail, PYD/YPG aracılığıyla bir terör devleti kurma planı var. Orada Suriyeli Araplardan oluşan bölgelerde bir teröristan devleti kurma planı var. O nedenle o bölgelerin boş kalmaması, buradaki Suriyeli Arap kardeşlerimizin, misafirlerimizin tekrardan kendi şehirlerine, kendi topraklarına dönmesi bu bakımdan da büyük önem arz etmektedir. İnşallah sağ salim, can güvenlikleri de temin edilerek bir an önce dönmeleri sağlanır diye ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.





Partisinin Kahramanmaraş'taki 2. olağan kongresine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail ile normalleşme adımlarına sert tepki göstererek, “Öyle bir sıkışmışlık halindeler ki bir vakitler ‘One minute’ gösterisini seçim malzemesi yapanlar, bugün göz göre göre çoluk çocuk demeden soykırım suçu işlemeye devam eden Terörist İsrail’e Büyükelçi, Konsolos atama noktasına geldiler. Hani İsrail katildi, hani çocuk öldürmesini çok iyi bilirdi? Hani ‘one minute’ diyorduk? Ama açlık sofuluğu bozdurur. İktidara İsrail ile yakınlaşmasında ‘One Minute’ demiştik. Buradan bir kez daha sesleniyorum: One Minute Sayın Erdoğan! One Minute Sayın Erdoğan!” ifadelerini kullandı.Ülkeyi kim yönetirse yönetsin iktidarın başarılı olmasından ve millete iyi işler yapmasından Milli Görüşçüler olarak memnun olacağımızı ancak ülkenin ehil kadrolar tarafından yönetilmediğini belirten Erbakan, Türkiye'nin ekonomik anlamda çöküşe doğru gittiğini belirterek şöyle konuştu:“Geçtiğimiz günlerde iktidar partisi, kuruluşunun 21. yılını kutladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 20 yılı tek başına iktidar olmak üzere 21 yılını dolduran partisinin büyük başarılara imza attığını öne sürdü. “Her alanda tarih yazan gıptayla bakılan kalkınan bir Türkiye var!” dedi. Bu dönemde, “tarih yazıldığı” doğrudur… Ancak nasıl tarih yazılıyor bakalım: Gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olarak tarih yazıyoruz. Genel enflasyonda dünya 6.sı olarak tarih yazıyoruz, tarihte görülmemiş zam yağmuruyla tarih yazıyoruz, bir senede yüzde 100 değer kaybeden ve pula dönen Türk lirasıyla tarih yazıyoruz, geçenden 3 akçe geçmeyenden 5 akça alınan köprü ve otoyollarımızla tarih yazıyoruz. Devlet memurluğuna alım sınavlarını dahi layıkıyla yapamayacak durumdaki ehliyetsiz ve liyakatsiz kadrolarla tarih yazıyoruz. “Faiz nas, tefecilere ananas” uygulamalarıyla tarih yazıyoruz, 7 ayrı yerden 9 ayrı yerden maaş alan bürokratlarımızla tarih yazıyoruz, dünyada ilk 500 üniversitenin içerisine 1 tane dahi üniversite sokamayarak tarih yazıyoruz. Devletin iç borç faizinin borcun kendisini geçmesiyle, faizin ana parayı dahi geçmesiyle tarih yazıyoruz.”İktidarın İsrail ile normalleşme adımlarına da sert tepki gösteren Erbakan, ekonomik sıkışmışlığın bu adımları atmaya mecbur bıraktığını belirterek şöyle devam etti:“Öyle bir sıkışmışlık halindeler ki bir vakitler ‘One minute’ gösterisini seçim malzemesi yapanlar, bugün göz göre göre çoluk çocuk demeden soykırım suçu işlemeye devam eden Terörist İsrail’e Büyükelçi Konsolos atama noktasına geldiler. Hani İsrail katildi, hani çocuk öldürmesini çok iyi bilirdi? Hani ‘one minute’ diyorduk? Ama açlık sofuluğu bozdurur. Öylesine sıkıştılar ki ABD’den, İsrail’den medet umuyor, Amerika ile ilişkilerini düzeltmek için İsrail ile ilişkisini düzeltmek zorunda olduğunu biliyor ve daha geçen hafta Gazze’de çoluk çocuk demeden katleden ‘İsrail ile ilişkileri düzeltiyorum ve büyükelçi atıyorum’ diyorlar. Geçtiğimiz günlerde, çok ses getiren ikazlarla dolu açıklamamızda, İktidara İsrail ile yakınlaşmasında ‘One Minute’ demiştik. Buradan, Kahramanmaraş’tan, bir kez daha sesleniyorum…One Minute Sayın Erdoğan! One Minute Sayın Erdoğan! ‘Ben bir damla Mehmetçik kanını bütün bir Amerikan bütçesine değişmem’ diyen Milli Görüş nerde, bunlar nerde?”