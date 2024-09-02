Erbakan'dan Gülpınar'ın istifasına sert çıkış: 'Sirk cambazı ve zübük...'

ERBAKAN 'AKP İHTİMALİNİ' DEĞERLENDİRDİ

İstifa haberinin ardından Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan Gülpınar'ın AKP'ye geçme ihtimaline ilişkin, "Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'Zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya giderse diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"HALKA RAĞMEN İSTİFADAN HAYIR GELMEZ"

Erbakan Gülpınar istifa duyurusunu yaptığı meclis toplantısındaki konuşmasına da değinerek, "Bugün belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda da kendisi bizzat söylüyor 'Ben anket yaptırdım halkın yüzde 79'u istifa etme diyor ama ben çalışamıyorum, baskılar oluyor, projelerim onaylanmıyor, taleplerim geri çevriliyor o nedenle istifa edeceğim diyor. Yüzde 79'a rağmen yapılan bir işten hayır geleceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

"AKP BUGÜN EN HIZLI KÜÇÜLEN SİYASİ PARTİ"





Partisinden 14 belediye başkanının istifa edip AKP'ye geçtiğinin anımsatılması üzerine Erbakan şu yanıtı verdi:



"AK Parti bugün Türkiye'nin en hızlı küçülen partisi. Adeta bir kar topu gibi eriyor. Her ay yüzbinlerce üye kaybı ve yapılan ciddi kamuoyu yoklamalarında da ayda yüzde 5 ila 6 oranından oy kaybediyor. Bugün kararsızlar dağıtılmadığında yüzde 20 civarında görünüyor. Karasızlarla beraber yüzde 25 civarında AKP"







Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.Gülpınar, gazetecilere yapmış olduğu açıklamada yeni bir partiye geçmeden bağımsız başkanlık görevini sürdüreceğini söyledi.Gülpınar'ın "Kararı YRP ile istişare ederek aldık" sözlerine yanıt veren Erbakan "Bir takım duyumlar geliyordu ama kesin bir bilgi yoktu. Biz açıklamasına şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı bizimle. Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı. İstişare kelimesi çok mantıklı değil. Bilgi olarak da söylüyorsa öyle bir şey de olmadı" dedi.