Erbakan'dan kasımda erken seçim iddiası: 'Dükkanı döndüremiyorlar'

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanlığı'nın dün yapılan olağan kongresine katıldı. Erbakan, kongrede şöyle konuştu:







"KASIM'DA ERKEN SEÇİM OLABİLİR"

"Kaynak lazım olduğu zaman borç al, o borcun faizini zamla vergiyle millete ödet. Devletin ve milletin varlıklarını sata sata borcu öde. Böyle yapa yapa şimdi deniz bitti. Merkez Bankası'nın rezervi eksi 62 milyar dolara kadar düştü. Dış borç ödeyecek döviz yok. Bir senede geri ödenmesi gereken dış borç 180 milyar doları buluyor. Dış ticaret açığı 100 milyar dolar… Yani bir senede 280 milyar dolar bulmaları lazım. Neredeyse her gün 1 milyar dolar eder bu. Ancak bulunamıyor. Çünkü ülke olarak kredibilitemiz kalmamış. Swap anlaşmaları peşinde koşuyorlar. Katar'ın, Suudi Arabistan'ın peşinde koşuyorlar. Yani borcu borçla kapatma peşindeler. Sayın Cumhurbaşkanı, iki gün önce bunu itiraf etti; 'Sağ olsun, dostlarımızdan aldığımız borçlarla Merkez Bankası'nı rahata çıkaracağız' diyor. İktidarın mevcut şartlarda bu kışı geçirmesi zor görünüyor. Çünkü dükkanı döndüremiyorlar. Bu yüzden diyorum ki kasımda erken seçim yapabilirler.





"OVP, SABREDEREK HİÇBİR ŞEYİN DÜZELMEYECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Geçtiğimiz günlerde açıkladıkları Orta Vadeli Program (OVP), daha fazla borç, daha fazla bütçe açığı, daha fazla vergi, daha fazla faiz ödemesi, daha yüksek döviz kuru ve yüksek döviz kurundan dolayı da daha yüksek enflasyon demek. Sayın Cumhurbaşkanı her açıklamasında milletten sabır istiyor ama kendi açıkladıkları OVP, sabrederek hiçbir şeyin düzelmeyeceğini gösteriyor. İşte rakamlar ortada; 2021'de 201,5 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe açığı, 2022'de 461,2 milyar TL'ye yükselmiş. Yani bir senede 2,5 misli artmış. 2023'te de 659,4 milyar liraya çıkacak. Kimseyi kandırmıyorlar. Çok samimi ve açık bir şekilde oynuyorlar. Diyor ki 'beni üç sene daha iktidarda tutarsan bu ülkeyi batırmaya devam edeceğim, benden sonra 40 sene bu enkazı düzeltmeye uğraşacaksınız' diyor. Orta Vadeli Program'ın manası bu."ENFLASYONDA AÇIK ARA DÜNYA ŞAMPİYONUYUZ"Son 24 yılın rekorunu kıran enflasyon vatandaşı her geçen gün daha da yoksullaştırırken iktidar ise sürekli global enflasyonu öne sürerek vatandaştan sabır istiyor. Enflasyon canavarını tek haneye düşürme hedefi ile yola çıkan AK Parti hükümeti, aradan geçen 20 yılda Türkiye'yi uluslararası arenada da dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülke haline getirdi. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Temmuz 2022 enflasyon oranlarına göre Türkiye, yeni ekonomi modelinin uygulanmaya başlandığı Eylül 2021'den itibaren depara kalkarak yıllardır krizle boğuşan Arjantin'i geçti ve dünyada en yüksek enflasyonu yaşayan ülke oldu. Arjantin'de şu anda enflasyon yüzde 71 seviyesinde, Türkiye'de ise yüzde 81. Gerçek enflasyon ise ENAG'a göre yüzde 181. Ki bunun daha doğru olduğunu çarşıda, pazarda görüyoruz. Yıllık yüzde 181 enflasyonla ne Arjantin ne Venezuella bizimle yarışamaz. Kayıtsız şartsız dünyada enflasyonda şampiyonuyuz. İşte geldiğimiz nokta budur."







