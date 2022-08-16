Erbakan'dan 'mRNA aşıları ile kalp krizi ilişkisi araştırılsın' önerisi

Koronavirüse karşı geliştirilen mRNA tabanlı aşılar dünya üzerinde ilk kez uygulanmış ve tartışmaları da beraberinde getirmişti.





Salgının sert seyrettiği dönemde uygulanan aşıların tam onaylanmadan insanlara dayatılmasını eleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu kez de son dönemde sıkça gündeme gelen genç yaştaki kalp krizi vakalarının koronavirüse karşı yapılan mRNA aşılaryla bir bağlantısı olup olmadığının araştırılması gerektiğini ifade etti.







Erbakan yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:







Son dönemlerde Türkiye ve tüm Dünyada genç yaşlarda kalp krizi ve emboli (kan pıhtısı ve pıhtılaşma) vakalarında ve bu sebeple her yaşta ölüm vakalarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz.

Son zamanlarda yapılan bir çok bilimsel açıklamada bu durumun, mRNA aşılarının yan etkilerinden kaynaklı bir artış olabileceğini ifade eden yerli ve yabancı pek çok uzman bulunmaktadır.Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, diğer tüm yetkili kurumlarımızın bu çok önemli konuyu araştırmalarını, gerçekleşen bu hastalık ya da ölüm vakalarının mRNA aşılarıyla bir ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespitini, gerçekleşen hasta ve ölüm vakalarının ne kadarının aşılanmış, ne kadarının ise aşılanmamış kişilerden oluştuğuna dair bir çalışmanın yapılmasını, tespit edilen verilerin kamuoyu ile paylaşılmasını, vatandaşlarımızın tüm bu hassas konular ile ilgili doyurucu bir şekilde bilgilendirilmesini beklemekteyiz.Ayrıca yapılacak çalışmalar ışığında, mRNA aşılarının bu hastalık veya ölümler ile bir ilişkisinin bulunması halinde, halkımızın huzuru ve güvenliği bakımından bundan sonrası için ne gibi önlemler alınacağı ve nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda kamuoyunun geniş ölçüde aydınlatılması gerekmektedir.Yeniden Refah Partisi olarak konunun daha önce de olduğu gibi takipçisi olacağımızı ifade eder, kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.