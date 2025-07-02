Erbaş çifti VIP Hacca ütücülerini de götürmüş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hac sırasında Ankara’dan Mekke’ye ütücü götürdüğü ortaya çıktı. Ütücü personel hac döneminde Erbaş ve eşinin kıyafetlerini ütüledi. Üst düzey görevlilerin ve Erbaş’ın yakın ekibinin kıyafetleri de Türkiye’den götürülen Diyanet personeli tarafından ütülendi.





Erbaş’ın Çadırında Görevlendirildi

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberinde hacda ütücü olarak görevlendirilen personelin Arafat’ta Erbaş’lara hizmet verdiğine ilişkin resmi belge de yer aldı. Belgede Arafat’ta Ali Erbaş ve Seher Erbaş’ın çadırlarında çok sayıda hizmetli ve ütücü görevlendirildiği görülüyor.





Ekipte Diyetisyenler De Yer Aldı

Diyanet aracılığı ile bu yıl hacca 84 bin 942 hacı adayı gitti ve hacı oldu. Bunun yanı sıra Mekke ve Medine’de hem Diyanet personeli hem de Türk hacılara hizmet vermek üzere Türkiye’den 4 bin 91 kişilik Diyanet ekibi de hacca gitti. Bu ekibin arasında “Aşçı, diyetisyen, yemek servisi personeli” de var.





“Gözleri Görmez, Kulakları İşitmez Oldu”

Sözcü’nün ulaştığı bir Diyanet yetkilisi “Geçtiğimiz cuma 90 bin camide çok önemli hutbe okundu ve hepimiz dinledik. Ama hacda yaşananları görünce sözün bittiği yerde olduğunu anlıyoruz. Milletin emanetini koruması gerekenler suiistimal ediyor. Gözleri görmez, kulakları işitmez, dilleri konuşmaz oldu” diyerek tepki gösterdi.