Samanyolu Haber /Gündem / Erbaş çifti VIP Hacca ütücülerini de götürmüş /02 Temmuz 2025 09:57

Erbaş çifti VIP Hacca ütücülerini de götürmüş

Eşiyle birlikte yaptıkları VIP haclarla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hacca giderken ütücülerini de götürdüğü ortaya çıktı. Bu durum Diyanet içerisinden de tepki çekti.

SHABER3.COM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hac sırasında Ankara’dan Mekke’ye ütücü götürdüğü ortaya çıktı. Ütücü personel hac döneminde Erbaş ve eşinin kıyafetlerini ütüledi. Üst düzey görevlilerin ve Erbaş’ın yakın ekibinin kıyafetleri de Türkiye’den götürülen Diyanet personeli tarafından ütülendi.

Erbaş’ın Çadırında Görevlendirildi
Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberinde hacda ütücü olarak görevlendirilen personelin Arafat’ta Erbaş’lara hizmet verdiğine ilişkin resmi belge de yer aldı. Belgede Arafat’ta Ali Erbaş ve Seher Erbaş’ın çadırlarında çok sayıda hizmetli ve ütücü görevlendirildiği görülüyor.

Ekipte Diyetisyenler De Yer Aldı
Diyanet aracılığı ile bu yıl hacca 84 bin 942 hacı adayı gitti ve hacı oldu. Bunun yanı sıra Mekke ve Medine’de hem Diyanet personeli hem de Türk hacılara hizmet vermek üzere Türkiye’den 4 bin 91 kişilik Diyanet ekibi de hacca gitti. Bu ekibin arasında “Aşçı, diyetisyen, yemek servisi personeli” de var.

“Gözleri Görmez, Kulakları İşitmez Oldu”
Sözcü’nün ulaştığı bir Diyanet yetkilisi “Geçtiğimiz cuma 90 bin camide çok önemli hutbe okundu ve hepimiz dinledik. Ama hacda yaşananları görünce sözün bittiği yerde olduğunu anlıyoruz. Milletin emanetini koruması gerekenler suiistimal ediyor. Gözleri görmez, kulakları işitmez, dilleri konuşmaz oldu” diyerek tepki gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erbaş çifti VIP Hacca ütücülerini de götürmüş Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:18:10