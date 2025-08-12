Erbaş’ın kızına tartışmalı kadro: Notları yeterli gelmedi ama...

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi için açılan ilana başvuran 7 aday değerlendirmeye alınırken, ALES ve mezuniyet notu ortalama sıralamaya sahip olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Şeyda Nur Küçük, üniversitenin kendi yaptığı giriş sınavında en yüksek puanı alarak, “Küsurat farkıyla” seçilmeye hak kazandı. Küçük’ün, ALES puanı itibarıyla adaylar arasında üçüncü, diploma notu itibarıyla ise beşinci sırada olduğu görüldü.





Okulun Yaptığı Sınavda En Yüksek Not Verildi

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, kadroya alımda ALES puanının ve diploma notunun etkisinin yüzde 30’ar olduğu bildirildi. Küçük’ün, diğer adaylardan öne geçtiği tek kriter olan yabancı dil puanının etkisinin ise yalnızca yüzde 10 olması dikkat çekti.





Buna karşın Küçük’e, üniversitenin gerçekleştirdiği ve yüzde 30 etki ile belirleyici olan giriş sınavında en yüksek puan verildi. ALES puanı 87,50 olan bir adaya üniversite giriş sınavında 39,5 puan, mezuniyet notu 86,7 olan bir başka adaya ise giriş sınavında 42,5 puan verildiği bildirildi. Küçük’ün ise giriş sınavı puanı, 67,5 oldu. Küçük, giriş sınavında verilen 67,5 puan ile diğer adayların önüne geçti.





Erbaş’ın kızı Küçük’ün küsurat farkıyla kazandığı araştırma görevlisi olarak girmeye hak kazandığı döneminde Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nı, Diyanet emeklisi İsmail Karagöz’ün yaptığı belirtildi.