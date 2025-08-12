Samanyolu Haber /Gündem / Erbaş’ın kızına tartışmalı kadro: Notları yeterli gelmedi ama... /12 Ağustos 2025 11:27

Erbaş’ın kızına tartışmalı kadro: Notları yeterli gelmedi ama...

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Şeyda Küçük'e, ALES ve üniversite not ortalaması yeterli gelmeyince okulun yaptığı sınavda en yüksek puan verildi.

SHABER3.COM

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi için açılan ilana başvuran 7 aday değerlendirmeye alınırken, ALES ve mezuniyet notu ortalama sıralamaya sahip olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Şeyda Nur Küçük, üniversitenin kendi yaptığı giriş sınavında en yüksek puanı alarak, “Küsurat farkıyla” seçilmeye hak kazandı. Küçük’ün, ALES puanı itibarıyla adaylar arasında üçüncü, diploma notu itibarıyla ise beşinci sırada olduğu görüldü.

Okulun Yaptığı Sınavda En Yüksek Not Verildi
BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, kadroya alımda ALES puanının ve diploma notunun etkisinin yüzde 30’ar olduğu bildirildi. Küçük’ün, diğer adaylardan öne geçtiği tek kriter olan yabancı dil puanının etkisinin ise yalnızca yüzde 10 olması dikkat çekti.

Buna karşın Küçük’e, üniversitenin gerçekleştirdiği ve yüzde 30 etki ile belirleyici olan giriş sınavında en yüksek puan verildi. ALES puanı 87,50 olan bir adaya üniversite giriş sınavında 39,5 puan, mezuniyet notu 86,7 olan bir başka adaya ise giriş sınavında 42,5 puan verildiği bildirildi. Küçük’ün ise giriş sınavı puanı, 67,5 oldu. Küçük, giriş sınavında verilen 67,5 puan ile diğer adayların önüne geçti.

Erbaş’ın kızı Küçük’ün küsurat farkıyla kazandığı araştırma görevlisi olarak girmeye hak kazandığı döneminde Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nı, Diyanet emeklisi İsmail Karagöz’ün yaptığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erbaş’ın kızına tartışmalı kadro: Notları yeterli... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:02