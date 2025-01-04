Samanyolu Haber /Gündem / Erbaş’ın vaize kızının üslubuna tepki yağdı: Titreyin oğlum tahtınız devrilecek /04 Ocak 2025 16:46

Erbaş’ın vaize kızının üslubuna tepki yağdı: Titreyin oğlum tahtınız devrilecek

‘Gassal’ dizisini överken vatandaşa ‘oğlum’ diyen Merve Safa Likoğlu’na tepki yağdı. Merve hanım sosyal medya hesabını yorumlara kapattı.

SHABER3.COM

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre “Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusu ve afişleri ile tepki çeken TRT’nin “Gassal” dizisine bir övgü de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu’ndan geldi. Likoğlu, “Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. O yüzden tir tir titriyorsunuz Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir” diye yazdı. Erbaş’ın kızının üslubu sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

BU NASIL BİR ÜSLUP?

Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu’nun eşi olan ve Beykoz’da vaize olarak görev yapan Merve Safa Erbaş Likoğlu’nun vatandaşa ‘oğlum’ diye hitap ettiği paylaşıma tepki yağdı. Likoğlu’na ‘Bu nasıl bir üslup, Bunlar hep taklit oğlum” şeklinde yorumlar geldi. Erbaş daha sonra bu mesajını yorumlara kapattı.

BABASI 8 ASIRLIK CAMİDEYDİ

Kızı sosyal medyada mesaj yazarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önceki akşam Sivrihisar’da UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne aldığı ahşap sütunları ile ünlü 8 asırlık Ulu Cami’de namaz kıldırdı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erbaş’ın vaize kızının üslubuna tepki yağdı: Titreyin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:53:41