Erbaş’ın vaize kızının üslubuna tepki yağdı: Titreyin oğlum tahtınız devrilecek





BU NASIL BİR ÜSLUP?

Kızı sosyal medyada mesaj yazarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önceki akşam Sivrihisar’da UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne aldığı ahşap sütunları ile ünlü 8 asırlık Ulu Cami’de namaz kıldırdı.





Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre “Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusu ve afişleri ile tepki çeken TRT’nin “Gassal” dizisine bir övgü de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu’ndan geldi. Likoğlu, “Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. O yüzden tir tir titriyorsunuz Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir” diye yazdı. Erbaş’ın kızının üslubu sosyal medyada büyük tartışma yarattı.Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu’nun eşi olan ve Beykoz’da vaize olarak görev yapan Merve Safa Erbaş Likoğlu’nun vatandaşa ‘oğlum’ diye hitap ettiği paylaşıma tepki yağdı. Likoğlu’na ‘Bu nasıl bir üslup, Bunlar hep taklit oğlum” şeklinde yorumlar geldi. Erbaş daha sonra bu mesajını yorumlara kapattı.