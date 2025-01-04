Erbaş’ın vaize kızının üslubuna tepki yağdı: Titreyin oğlum tahtınız devrilecek

BU NASIL BİR ÜSLUP?
Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu’nun eşi olan ve Beykoz’da vaize olarak görev yapan Merve Safa Erbaş Likoğlu’nun vatandaşa ‘oğlum’ diye hitap ettiği paylaşıma tepki yağdı. Likoğlu’na ‘Bu nasıl bir üslup, Bunlar hep taklit oğlum” şeklinde yorumlar geldi. Erbaş daha sonra bu mesajını yorumlara kapattı.
BABASI 8 ASIRLIK CAMİDEYDİ
Kızı sosyal medyada mesaj yazarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önceki akşam Sivrihisar’da UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne aldığı ahşap sütunları ile ünlü 8 asırlık Ulu Cami’de namaz kıldırdı.