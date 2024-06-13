Erbil'de petrol rafinerisinde yangın

BirGün'de yer alan habere göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan petrol rafinerisinde yangın çıktı.



Erbil - Guyer yolu üzerindeki yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafineride dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi.



Çıkan yangının yakıt depolarına sıçramasını önlemek için ona yakın itfaiye müdahale etti.



Sebebi henüz bilinmeyen yangının büyük çaba sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.



Can kaybının meydana gelmediği yangında birçok yakıt aracının sürücülerinin canlarını kurtarmak için olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.



AÇIKLAMA YAPILMADI



Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatılırken Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü yangının çıkma nedeniyle ilgili henüz açıklama yapmadı.