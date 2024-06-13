Samanyolu Haber /Dünya / Erbil'de petrol rafinerisinde yangın /13 Haziran 2024 10:19

Erbil'de petrol rafinerisinde yangın

IKBY'nin Erbil kentinde dün akşam saatlerinde yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafineride yangın meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başladı.

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BirGün'de yer alan habere göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Erbil - Guyer yolu üzerindeki yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafineride dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi.

Çıkan yangının yakıt depolarına sıçramasını önlemek için ona yakın itfaiye müdahale etti.

Sebebi henüz bilinmeyen yangının büyük çaba sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Can kaybının meydana gelmediği yangında birçok yakıt aracının sürücülerinin canlarını kurtarmak için olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatılırken Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü yangının çıkma nedeniyle ilgili henüz açıklama yapmadı.
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