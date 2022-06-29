Samanyolu Haber /Gündem / Erdal Acar ile birlikte 117 kişi gözaltında /29 Haziran 2022 11:10

Erdal Acar ile birlikte 117 kişi gözaltında

İstanbul’da iş insanı Erdal Acar'ın da gözaltına alındığı çete operasyonunun detayları ortaya çıktı. Operasyonun, “Sarallar” olarak bilinen suç örgütü ve alt gruplarına yönelik olduğu belirtildi.

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İstanbul’da “Sarallar” adlı örgüte yapılan operasyonda Erdal Acar'ın da örgüt yöneticisi iddiasıyla yakalandığı öne sürüldü. Binden fazla polisin katıldığı operasyonda 117 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 52 tabanca, bin mermi ve çok yüklü miktarda para ele geçirildi

Dosya kapsamında aranan Alaattin Saral'ın adresinde bulunamadığı belirtildi. Firari şüphelinin yakalanmasın için çalışmalar sürerken 1.5 yıl süren soruşturma kapsamında, “Adam öldürme, yaralama, gasp, tehdit” gibi suçlamalar olduğu öne sürüldü.
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