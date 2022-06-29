Erdal Acar ile birlikte 117 kişi gözaltında





Dosya kapsamında aranan Alaattin Saral'ın adresinde bulunamadığı belirtildi. Firari şüphelinin yakalanmasın için çalışmalar sürerken 1.5 yıl süren soruşturma kapsamında, “Adam öldürme, yaralama, gasp, tehdit” gibi suçlamalar olduğu öne sürüldü.



İstanbul’da “Sarallar” adlı örgüte yapılan operasyonda Erdal Acar'ın da örgüt yöneticisi iddiasıyla yakalandığı öne sürüldü. Binden fazla polisin katıldığı operasyonda 117 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 52 tabanca, bin mermi ve çok yüklü miktarda para ele geçirildi