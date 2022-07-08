MHP yöneticisi Şahin Gürz ile Erdal Acar tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ‘Sarallar’ grubuna yönelik geçen hafta operasyon yapmıştı. Grubun lider isimlerinden olan ve ‘Alaatin Saral’ olarak bilinen İlyas Saral, yakalanamazken 121 kişi gözaltına alınmıştı.
MHP MYK Üyesi Şahin Gürz
Takip 10 ay sürdü
10 ay kadar önce alınan teknik ve fiziki takip sonrası gözaltına alınan isimler, önceki gün ve dün adliyeye sevk edildi. Dün adliyeye sevk edilen kişilerin hakimlik sorgu işlemleri bu sabah 08.30’a kadar sürdü.
42 kişi tutuklandı
Halktv.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, 121 şüpheliden 42’si tutuklandı. Tutuklanan isimlerden bazıları şunlar: MHP MYK Üyesi Şahin Gürz, MHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Zengin, Acar Şirketler Grubu’nun sahibi Erdal Acar, Trabzon Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk, Mehmet Ulu, Uğur Saral…
MHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Zengin
Tutuklanan isimlerin Metris ve Silivri cezaevlerine gönderildikleri öğrenildi.