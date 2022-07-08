MHP yöneticisi Şahin Gürz ile Erdal Acar tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ‘Sarallar’ grubuna yönelik geçen hafta operasyon yapmıştı. Grubun lider isimlerinden olan ve ‘Alaatin Saral’ olarak bilinen İlyas Saral, yakalanamazken 121 kişi gözaltına alınmıştı.









MHP MYK Üyesi Şahin Gürz





Takip 10 ay sürdü

10 ay kadar önce alınan teknik ve fiziki takip sonrası gözaltına alınan isimler, önceki gün ve dün adliyeye sevk edildi. Dün adliyeye sevk edilen kişilerin hakimlik sorgu işlemleri bu sabah 08.30’a kadar sürdü.



