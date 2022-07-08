Samanyolu Haber /Gündem / MHP yöneticisi Şahin Gürz ile Erdal Acar tutuklandı /08 Temmuz 2022 09:54

MHP yöneticisi Şahin Gürz ile Erdal Acar tutuklandı

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 121 kişiden 42’si tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında MHP MYK üyesi Şahin Gürz, MHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Zengin, Acar Şirketler Grubu’nun sahibi Erdal Acar ile Trabzon Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk de yer aldı.

SHABER3.COM

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ‘Sarallar’ grubuna yönelik geçen hafta operasyon yapmıştı. Grubun lider isimlerinden olan ve ‘Alaatin Saral’ olarak bilinen İlyas Saral, yakalanamazken 121 kişi gözaltına alınmıştı.


MHP MYK Üyesi Şahin Gürz

Takip 10 ay sürdü
10 ay kadar önce alınan teknik ve fiziki takip sonrası gözaltına alınan isimler, önceki gün ve dün adliyeye sevk edildi. Dün adliyeye sevk edilen kişilerin hakimlik sorgu işlemleri bu sabah 08.30’a kadar sürdü.

42 kişi tutuklandı
Halktv.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, 121 şüpheliden 42’si tutuklandı. Tutuklanan isimlerden bazıları şunlar: MHP MYK Üyesi Şahin Gürz, MHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Zengin, Acar Şirketler Grubu’nun sahibi Erdal Acar, Trabzon Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk, Mehmet Ulu, Uğur Saral…


MHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Zengin
Tutuklanan isimlerin Metris ve Silivri cezaevlerine gönderildikleri öğrenildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP yöneticisi Şahin Gürz ile Erdal Acar tutuklandı Sonraki Haber >>

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Bakan Koca’ya büyük tepki

Bakan Koca’ya büyük tepki

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:53:14