Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdal Bey' di KHK sonrası Çaycı Erdal oldu /29 Eylül 2020 15:22

'Erdal Bey' di KHK sonrası Çaycı Erdal oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 12 yıldır çalışırken KHK ile işinden olan Erdal Murat Aydın şimdilerde çaycılık yaparak geçimini sağlıyor.

SHABER3.COM

Evli 1 çocuk babası Aydın bir gün bu sorunların sona ereceğine inanıyor. İşletme Yüksek lisansı mezunu Aydın "Şimdi yüksek lisans mezunu olarak çok harika çay yapıyorum" diyerek trajikomik durumunu You Tube'ta yayın yapan KHK TV'ye anlattı



"DEVLETE MİLLETE ZARAR VERMEDİM"

Hakkında hiç bir soruşturma olmadığını istihbarat raporlarına göre ihraç edildiğini belirten KHKlı Çaycı Erdal Murat Aydın " Ben devletime milletime zarar verecek hiç bir şey yapmadım. Ben sadece işimi yaptım" diyor. 

Yaşadıklarını KHK Tv'ye anlatan Erdal Murat Aydın Bizi çaresiz bırakmaya çalışıyorlar. Ancak başaramayacaklar" diye konuşuyor.

"İŞSİZ KALDI 1 YIL KIZINA BAKTI"

 İşsiz kaldıktan sonra eşi çalıştığı için 1 yıl boyunca Feza isimli kızına baktığını aktaran Aydın " Bu süre içinde annelik yaptım. Bu süreç bana çok şey kazandırdı. Bu sürede kendime iş de baktım. Çevrem sağ olsun bana sahip çıktı" ifadelerini kullandı. 

"YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÇAYCILIK YAPIYOR"

Diyarbakır'da çevresinin desteğiyle bir çaycı dükkanı açtığını ve işlerinin çok iyi olduğunu aktaran Yüksek Lisans Mezunu Erdal Murat Aydın şunları söyledi: " Bu dükkanı kendi emeklerimle kurdum. Bazı zamanlar çok yoruldum. Günde 2-3 uykuyla çalıştım. Ancak mücadeleyi hiç bırakmadım. İşten atılmak bizlere çok şey kazandırdı. Prof. Dr. Haluk Savaş'ın dediği gibi KHKlar gidecek biz kalacağız" 

Okuduğu dönemde hiç aklına çay ocağı açacağı gelmediğini şimdi çay mühendisi olduğunu belirten Aydın " Eskiden Erdal bey diye çağırıyorlardı. Şimdi çaycı Erdal olarak çağırıyorlar." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Erdal Bey' di KHK sonrası Çaycı Erdal oldu Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:52:59