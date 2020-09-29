'Erdal Bey' di KHK sonrası Çaycı Erdal oldu

Evli 1 çocuk babası Aydın bir gün bu sorunların sona ereceğine inanıyor. İşletme Yüksek lisansı mezunu Aydın "Şimdi yüksek lisans mezunu olarak çok harika çay yapıyorum" diyerek trajikomik durumunu You Tube'ta yayın yapan KHK TV'ye anlattı















"DEVLETE MİLLETE ZARAR VERMEDİM"





Hakkında hiç bir soruşturma olmadığını istihbarat raporlarına göre ihraç edildiğini belirten KHKlı Çaycı Erdal Murat Aydın " Ben devletime milletime zarar verecek hiç bir şey yapmadım. Ben sadece işimi yaptım" diyor.





Yaşadıklarını KHK Tv'ye anlatan Erdal Murat Aydın Bizi çaresiz bırakmaya çalışıyorlar. Ancak başaramayacaklar" diye konuşuyor.





"İŞSİZ KALDI 1 YIL KIZINA BAKTI"





İşsiz kaldıktan sonra eşi çalıştığı için 1 yıl boyunca Feza isimli kızına baktığını aktaran Aydın " Bu süre içinde annelik yaptım. Bu süreç bana çok şey kazandırdı. Bu sürede kendime iş de baktım. Çevrem sağ olsun bana sahip çıktı" ifadelerini kullandı.





"YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÇAYCILIK YAPIYOR"





Diyarbakır'da çevresinin desteğiyle bir çaycı dükkanı açtığını ve işlerinin çok iyi olduğunu aktaran Yüksek Lisans Mezunu Erdal Murat Aydın şunları söyledi: " Bu dükkanı kendi emeklerimle kurdum. Bazı zamanlar çok yoruldum. Günde 2-3 uykuyla çalıştım. Ancak mücadeleyi hiç bırakmadım. İşten atılmak bizlere çok şey kazandırdı. Prof. Dr. Haluk Savaş'ın dediği gibi KHKlar gidecek biz kalacağız"





Okuduğu dönemde hiç aklına çay ocağı açacağı gelmediğini şimdi çay mühendisi olduğunu belirten Aydın " Eskiden Erdal bey diye çağırıyorlardı. Şimdi çaycı Erdal olarak çağırıyorlar." diye konuştu.