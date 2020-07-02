Erdemir'e para cezasına mahkeme freni

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli İlçesi belediyesinin Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’na (ERDEMİR) ruhsatsız ve kaçak yapı için kestiği 143 milyon liralık para cezasının yürütmesi Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.





31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup Halil Posbıyık belediye başkanı olarak seçilmişti.





"CEZA 600 MİLYON TL'Yİ BULABİLİR"





Belediye Başkanı Posbıyık, ERDEMİR'in izin almadan yaptığı yapılara mühür vurduklarını ve ilk safhada 143 milyon lira ceza kestiklerini, bu tutarın 600 milyon lirayı bulacağını açıklamıştı.





ERDEMİR, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının kurup idare ettiği Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor.