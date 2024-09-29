Samanyolu Haber /Gündem / Erden Timur, ABD'de Eric Adams soruşturması kapsamında gözaltına alındı! /29 Eylül 2024 21:07

Erden Timur, ABD'de Eric Adams soruşturması kapsamında gözaltına alındı!

İş insanı Erden Timur, New York Havalimanı'nda FBI tarafından gözaltına alındı. Timur'un, New York Belediye Başkanı Eric Adams soruşturması kapsamında sorgulandığı öğrenildi.

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Galatasaray'ın eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur, ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre gazeteci Mehmet Sümer, Timur'un gözaltına alınıp sorgulandığını şu ifadelerle duyurdu:

"Brooklyn'de bir inşaat yatırımı olan Nef İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'la görüştüm.
Kendisi iki gün önce New York'a geldiğinde FBI tarafından JFK havalimanıı'nda gözaltına alınarak kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili ilgili sorular sorulduğunu doğruladı. Timur kendisine Adams'ın kampanyasına bağış yapıp yapmadığının sorulduğunu kendisinin de bağış yapmadığını söyledigini anlattı."

NE OLMUŞTU?
Rüşvet ve yasa dışı bağış kabul ettiği iddiasıyla gündem olan ve hakkında iddianame hazırlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams, 27 Eylül Cuma günü Manhattan'da federal mahkeme karşısına çıktı.

Siyasetçinin Türkiye ile ilişkilerinin 2015 yılında henüz ilçe belediye başkanıyken başladığı ifade edilirken, iddianamede temel olarak, Adams’a Türkiye’nin üzerinde nüfuz kurmasına izin verecek şekilde hediye ve yasa dışı bağış kabul etme suçlaması yöneltiyor.
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