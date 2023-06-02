Samanyolu Haber /Spor / Erden Timur: Lig bitince her şeyi açıklayacağım /02 Haziran 2023 22:36

Erden Timur: Lig bitince her şeyi açıklayacağım

Galatasaray Başkanı Vekili Erden Timur, nisan ayındaki "Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız." sözlerinin hatırlatılması üzerine konuyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray’ın Adana Demirspor ile oynadığı maçtan sonra kamuoyunu sarsan iddialarda bulunan Erden Timur, kendisine o dönem söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine bir açıklama yaptı.

Galatasaray’ın nisan ayında oynadığı karşılaşmanın ardından TFF ve MHK’ya ağır eleştirilerde bulunan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, “Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şu an yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak. Şampiyonluk yolunda bizi kimse geri çeviremez.” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı antrenmanda basın mensuplarına konuşan Timur, sezonun sona ermesiyle ilgili açıklamalar yapacağını belirtti. Timur, “O gün de söylemiştim. Açıklanacak, anlatılacak çok şey var” diyerek, sürekli olarak bu sözlerin manipüle edildiğini ve belge ve kayıtların olduğunu vurguladı.

“OLASI HATALAR VEYA SORUNLAR YAŞANSA…”

Sezonun tamamlandığı anda bu konuları açıklayacaklarını ifade eden Timur, bunun nedenini ise şu şekilde açıkladı:

“Bu tip bilgiler şu anda açıklandığında, ilerleyen zamanlarda olası hatalar veya sorunlar yaşansa, bunların açıklamalara bağlanması mümkün olabilir. Ligimizin doğru bir şekilde ilerlemesi açısından, biz lig tamamlandıktan sonra herkesin her şeyi açıklamasını tercih ediyoruz. Bu şekilde her şeyi açıklayacağım. Son haftadan sonra bu açıklamaları yapacağım.”
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