Erdoğan, 1 milyon Suriyeli'yi geri göndermek için düğmeye bastı

İKTİDARIN GÖÇMEN POLİTİKASI SARSILDI





ERDOĞAN’IN ARDINDAN BAHÇELİ DE KONUŞMUŞTU





Türkiye’de göçmenler tartışması son dönemde gündeme oturdu. Yabancı uyruklu kişilerin, gizlice videoya aldıkları kadınların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialarının yayılması ise göçmen tartışmasını alevlendirdi.Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video mesaj yöntemiyle İdlib'de inşa edilen briket evlerin açılışına katıldı.Erdoğan gönderdiği mesajında, Suriyeli göçmenlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye’nin Suriye’de derinleşen insani trajedi karşısında sınırötesi harekâtlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınırötesinde tutmaya yönelik stratejimizi gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Özellikle briket evlerle destekliyoruz” dedi.Erdoğan’ın, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için yeni proje hazırlığında olduklarını söylemesi ise akıllara geçen haftalarda yaşanan tartışmaları getirdi.Cumhur İttifakı'nın göçmen politikası da şaştı; 'Ensar'dan 'kapı dışı' etmeyeCumhur İttifakı'nın göçmen politikası da şaştı; 'Ensar'dan 'kapı dışı' etmeyeYabancı uyrukluların tepki çeken videolarının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’deki göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğine dair propagandalarını hızlandırmıştı.İktidarın göçmen politikası muhalefet partilerinin tepkilerine neden olurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da “Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi? Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz? Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz? Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz” sorularını yöneltmişti.Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, göçmenlerle ilgili 'Ensar' ve 'din kardeşleri' söylemleriyle tabanını ikna etmeye çalışıyordu.Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine “O 'göndereceğim' diyor. Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah'ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum” diye yanıt vermişti.AKP’li yetkilinin ve Erdoğan’ın göçmenlerin Türkiye’den gönderileceğine yönelik açıklamalar yapması, kamuoyu tepkisini yumuşatmaya yönelik adımlar olarak yorumlanırken, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’den sert bir açıklama gelmişti.Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, dolaylı olarak göçmenlerin ülkelerine gönderebileceği imasında bulunmuştu.