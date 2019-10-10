Erdoğan, 10 bin IŞİD militanını ne yapacak?

Uzmanlara göre Suriye'de ABD kontrolünde SDG’nin elinde yaklaşık 10 bin IŞİD militanını var.





Cezaevlerinde tutulan IŞİD savaşçıları turuncu renkteki ABD resmi cezaevi üniformasını giyiyor. Bir de bunların saysı 70 bini bulan aileleri var.







Erdoğan önceki günlerde bir gazetecinin "Bölgede 10 bin IŞİD üyesi olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili ne yapacak?" sorusuna, "Bu rakamlar arkadaşlar biraz abartılı rakamlar." cevabını vermişti.





BÜTÜN SORUMLULUK TÜRKİYE'DE





Erdoğan şunları söylemişti: "Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim, bu konuda çalışılıyor."





Şimdi bu IŞİD'lerin sorumluluğu artık Türkiye’de, yani Erdoğan’da.







Peki bunların hepsi Erdoğan’a teslim edildi sonra ne olacak ? Türkiye bunları ne yapacak? Nereye yerleştirecek? Esas soru bu.





Bölgedeki tutuklu IŞİD'li sayısıyla ilgili ise farklı kaynaklardan rakamlar şöyle:





Suriye Demokratik Güçleri'nin açıkladığı rakamlara göre bölgede ABD tarafından tutulan yaklaşık 12 bin IŞİD üyesi bulunuyor.





The New York Times'a göre yaklaşık 10 bin IŞİD savaşçısı, bölgedeki Hol kampında ise yaklaşık 70 bin IŞİD'li ailesi bulunuyor.





Suriye'nin Kuzeydoğusunda incelemelerde bulunan İngiltere İşçi Partisi milletvekili Lloyd Russell-Moyle, Guardian'a bölgeyle ilgili şu bilgiyi verdi: "Yakalanan IŞİD savaşçıları ve radikalleşmiş aileler Suriye'nin konuyla başa çıkma kapasitesinin ötesinde. Buna öncelik vermemek uluslararası güvenlik ihmali olur."





Muhafazakâr Parti Milletvekili Crispin Blunt ise "Ülkemizin şimdiye kadar bu konuda sorumluluk almaması utanç verici." diyor.





100 ÜLKEDEN 40 BİNDEN FAZLA KİŞİ IŞİD'E KATILDI





Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 100 ülkeden 40 binden fazla kişi, Suriye veya Irak'a giderek IŞİD'e katıldı.





BBC Türkçe'nin aktardığı Londra'daki King's College'da Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi'nin Temmuz 2018'de yaptığı bir çalışmaya göre ise 80 ülkeden toplam 41 bin 490 kişi, doğrudan IŞİD ile bağlantılı.





HANGİ ÜLKEDEN KAÇ KİŞİ IŞİD'E KATILDI?





7 bin 252 kişi Doğu Avrupa,5 bin 965 kişi Orta Asya, 5 bin 904 kişi Batı Avrupa, 1.063 kişi Güneydoğu Asya, 1.010 kişi Doğu Asya, 753 kişi Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda, 447 kişi Güney Asya, 244 kişi ise Sahraaltı Afrika.





Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezinde Başkanı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.





Erdoğan, kamuoyunun sıkça sorduğu ‘IŞİD’lilere ne olacak?’ sorusuna cevap verdi.







Erdoğan, "Kamplarda tutulan DEAŞ’lılar soruluyor. DEAŞ’ın başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, dünyanın da duçar olmasını arzu etmeyiz. DEAŞ’lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Cezaevinde tutulması gerekenleri cezaevinde tutacağız. Uyruğu belli olanları geri göndereceğiz. Kadın ve çocukları da kendi toplumlarına kazandırma gayretinde olacağız." ifadelerini kullandı.

