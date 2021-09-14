Erdoğan 10 gün önce atamıştı, dayanamadı istifa etti

NE OLMUŞTU?





T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik istifa etti.Atik’in yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi. TCDD ile 4 Nisan’da 40 milyon euroluk özelleştirme sözleşmesi imzalayan Atik’in aynı zamanda Adnan Oktar grubu üyesi olduğu iddia edilmişti.TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alınıp yerine Abdülkerim Murat Atik atanmıştı.CHPli Ahmet Akın, Uygun’un görevden alınmasının, güvenlik uyarıları üzerine Ankara-Sivas YHT hattının ertelenen açılış tarihine denk gelmesinin manidar olduğunu belirerek, “İktidar bugüne kadar 6 kere açılış tarihi verip ertelediği Ankara-Sivas YHT hattını 4 Eylül’de hizmete açmayı hedefliyordu. Hattın yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen 80 kilometre uzunluğunda kesiminin eski raylardan oluşması olası kaza riskini gündeme getiriyordu. Bu kapsamda yaptığımız uyarıda iktidarın sırf açılış yapmak için hattı hizmete alacağını ve kazalara davetiye çıkardığını kamuoyunun bilgisine sunduk. Hattın tamamlanmadan açılışın yapılmaması gerektiğini vurguladık.“Ertelemenin Cumhurbaşkanlığı’nın ısrarına karşın güvenlik riski nedeniyle açılışa karşı çıkan TCDD bürokratlarının talebiyle olduğu iddia ediliyor. Bu iddia doğru ise açılışın ertelenmesiyle birlikte görevden alma kararının aynı güne denk gelmesi çok manidar. AK Parti iktidarı döneminde ülkemizin en stratejik ve önemli kamu kurumlarından biri olan TCDD, Türkiye tarihindeki en büyük tren kazalarıyla anılmaya başlandı. 2018’de yaşanan ve 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Çorlu tren faciasının acıları hala taze. Dünyanın en güvenli ulaşım sistemi olarak kabul edilen demiryollarında AK Parti döneminde art arda yaşanan kazalar ülkemizdeki demiryollarının güvenliğini tartışmalı hale getirdi. Bu kapsamda TCDD’nin bir şirket gibi değil, kamusal bir bakışla hizmet vermesi zorunluluk.” ifadelerini kullanmıştı.