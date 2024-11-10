Erdoğan 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, saat 08.45'te Aslanlı Yol'dan yürümeye başladı. 09.00'da Atatürk'ün kabrine çelenk bıraktı.





Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.





Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan "Aziz Atatürk, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında huzurun, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.