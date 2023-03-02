Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan 10 Mart’ta TBMM’yi feshedecek’ iddiası /02 Mart 2023 16:11

'Erdoğan 10 Mart’ta TBMM’yi feshedecek’ iddiası

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıklayan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Mart’ta TBMM’yi feshedeceği iddia edildi.

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Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, iktidarın “Her seçmenin seçmen kütüğünün bulunduğu il için ve o ilde kurulan sandıklarda oy kullanması” yönündeki tavrı netliğini koruyor. Daha önce “deprem illeri için ayrı bir sandık kurulması” formülü gündeme gelmişti. Ancak AKP, bu durumun anayasaya aykırılık oluşturabileceğini söyleyip itiraz etmişti.

YSK, seçim sürecini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’yi feshetmesi sonrası başlatacak. Erdoğan’ın “10 Mart’ta TBMM’yi feshedeceği” belirtiliyor. Bu durumda YSK de süreci 10 Mart’tan sonra başlatacak.

TERSİNE GÖÇ
Siyasi partilerin aday listelerini YSK’ye tesliminin ise 10 Nisan’da yapacağı ifade ediliyor. 10 Mart’tan itibaren siyasi partilerde “aday listeleri” için süreç de başlamış olacak. Sonraki adım ise illere kurulacak sandıklar. YSK, MERNİS üzerindeki seçmenlerin kayıtlı adresi üzerinden seçmen listelerini belirleyecek ve bu listeler muhtarlıklara asılacak.

Ancak deprem nedeniyle 10 ildeki depremzedeler zorunlu olarak Türkiye’nin diğer illerine göç etmişti. Bu depremzedeler, ikametgâhlarını aldırmadıkları sürece “seçmen kütüklerinin bulunduğu iller için ve o illerde kurulan sandıklarda oy verebilecek.”

Örneğin, Hatay’dan Ankara’ya gelen ve ikametgâhını süresi içinde Ankara’ya taşıyan bir depremzedenin Ankara’da kullanacağı oy, Ankara için sayılacak. Ancak söz konusu seçmen ikametgâhını Ankara’ya aldırmadıysa oyu Hatay için sayılacak. Bu da depremzedelerin göç ettiği iller için oy kullanmak istemesi durumunda, kendi illerine dönmesini gerektirecek.

 
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