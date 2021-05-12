Erdoğan 11 yıldır Gazze’ye gidecek

2010 yılındaki Mavi Marmara saldırısının ardından Erdoğan, Gazze’ye gitme kararı aldı. Filistinlilere destek vermek amacıyla Gazze’yi ziyaret edeceğini kaydeden Erdoğan, beraberinde yardım gemileri de götürme sözü verdi.





OBAMA GÖRÜŞMESİ SONRASINA ERTELEDİ

Mavi Marmara saldırısı sonrası Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki ilk temas ABD eski Başkanı Barack Obama’nın araya girmesiyle telefonda gerçekleşti. 22 Mart 2013 tarihinde yapılan telefon diplomasisi sonrası Tayyip Erdoğan Gazze’ye ziyaretini iki kez erteleyerek Nisan 2013 yılına attı. Ancak 16 Mayıs 2013 yılında ABD eski Başkanı Barack Obama ile görüşmesi sonrasına 2013 mayıs ayı sonuna attığını açıkladı. Bu ertelemede ABD’nin talebinin etkili olduğu açıklanmıştı.





ZİYARET GÜZARGAHLARI BİLE ÇİZİLDİ

Erdoğan’ın koruma ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Gazze ziyareti için izlenecek güzergahları bile çizdi. Batı Şeria’ya gidebilmesi için İsrail’den geçmesi gerektiği için Batı Şeria ziyaretinin yapılmayacağı sadece Gazze’ye gidileceği açıklandı.





HASRET İÇİNDEYİM DEDİ, BİR TÜRLÜ GİTMEDİ

Bütün planlar tamamlandığındı Tayyip Erdoğan, ”Gazze’ye ziyaretim söz konusu değil, fakat Gazze’yle ilgili ziyaret özlemimin olduğunu da açıkça söylemek isterim. En kısa zamanda da Gazze’yi ziyaret etmenin hasreti içindeyim bunu ifade edeyim.” diyerek Gazze ziyaretini yine erteledi.





Erdoğan’ın 11 yıldır ertelenen Gazze ziyaretini sosyal medya üzerinden Ak troller gerçekleştiriyor. Erdoğan’a giydirilen general üniformasıyla Gazze’ye girdiği fotoğraflar paylaşılıyor.





SÜREKLİ ERTELENEN ZİYARET

23.03.2013: “Nisan’da Gazze’ye gideceğim”

14.04.2013: “Tarih kesin, Mayıs sonu Gazze’deyim”

21.04.2013: ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Erdoğan’a Gazze’ye gitme dedim

14.05.2013: Erdoğan: Kerry’nin demeci hiç şık değil Haziran’da Gazze’deyim

18.05.2013: “Haziran’da Gazze’deyim”