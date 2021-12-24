Erdoğan 296 milyar lirayı istediği gibi yağmalayabilecek

AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve “vergi düzenlemesi” olarak adlandırılan torba kanun teklifi, oylamaya katılan 322 milletvekilinin oylarıyla kabul edildi. Genel Kurul’da kabul edilen düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, tüm çalışanların asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayacak şekilde damga ve gelir vergilerinden muaf tutulması uygulaması başlayacak.



Teklifle, Varlık Fonu’na devredildikten sonra gelir getirici kurumlar arasında yer almasına rağmen kamunun en çok zarar eden kuruluşları arasında yer alan BOTAŞ’ın devlete olan borçları silindi. BOTAŞ, daha önce yapılandırılmış olan borçlarından da muaf tutuldu.



ERDOĞAN’A ÖDENEK



Düzenlemeyle AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da 296 milyar TL’lik ödeneği yıl içinde istediği gibi dağıtma yetkisi verildi. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi bu düzenlemenin ek bütçe anlamına geldiğini belirterek CHP’nin iptal istemiyle AYM’ye başvuracağını açıkladı. Hamzaçebi, “İktidarın gelir tahmini yıl sonunda, bütçenin öngördüğü gelir tahmininden 296 milyar lira daha fazla gerçekleşeceği… Sadece gelir tahmini hedefleri aşıyor diye ek bütçe gelmez. Bir ülkede bir yılda, bir dönemde yapılacak olan kamu harcamalarının miktarına, büyüklüğüne, bu harcamaların kamu hizmetleri ve kamu kurumları itibarıyla dağılımına, bu harcamaları finanse etmek üzere getirilecek olan vergilere milletin temsilcileri karar verir, buna ‘bütçe hakkı’ diyoruz.”



LİMANLAR TORBADAN ÇIKTI



Birgün gazetesinde yer alan habere göre, özelleştirilen limanların işletme süresinin ihalesiz uzatılmasına ilişkin hüküm CHP ile AKP arasında yapılan görüşmelerin ardından tekliften çıkartıldı. Bunun yerine eklenen madde ile tüm pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri de dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammının verilmesi hüküm altına alındı. Doktor ve diş doktorlarının emeklilik maaşları ise iyileştirildi. Uzman doktorların gösterge rakamı 17 binden 40 bine, uzman olmayanların 13 bin 33 bine çıkarıldı.