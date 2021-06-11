Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan 3 ay beklemek zorunda kaldı' /11 Haziran 2021 18:57

'Erdoğan 3 ay beklemek zorunda kaldı'

Gözler ABD Başkanı Joe Biden ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesine çevrildi. Reuters, “Erdoğan ve Biden anlaşmazlık konularının gölgesinde bir araya geliyor” başlığıyla çarpıcı bir analiz hazırladı.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden’ın NATO Zirvesi’nde görüşmesi dış basında gündem olmayı sürdürüyor. Reuters ise konuyla ilgili “Erdoğan ve Biden anlaşmazlık konularının gölgesinde bir araya geliyor” başlığıyla kapsamlı bir analiz yayınladı.

İngiliz haber ajansı Reuters haberinde, “Washington ile zorlu ilişkilere yabancı olmayan bir isim olan Cumhurbaşkanı Erdoğan sert anlaşmazlıklar ve yeni başkanın Türkiye'ye karşı mesafeli tavrının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile görüşecek” yorumuna yer verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan bir üst düzey yetkili Reuters’a açıklamasında, "NATO zirvesinin ardından Biden ile neden yeni bir dönem başlamasın? Görüşme kolay bir görüşme olacak mı? Hiç sanmıyorum ama kimse umutsuz da değil" ifadelerine yer verdi.

Reuters'a konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Türkiye için ulusal güvenlik konusu olan bu konulardan geri adım atılması mümkün değil" dedi.

‘ERDOĞAN 3 AY BEKLEMEK ZORUNDA KALDI’
Erdoğan’ın Biden'la göreve başlamasından sonra ilk kez yüz yüze görüşeceği hatırlatılan haberde, cumhurbaşkanın üç ay beklemek zorunda kaldığı belirtildi. “Biden'dan önceki Başkan Donald Trump ile sorunları kişisel ilişkilerini kullanarak çözen Erdoğan için Beyaz Saray'ın daha mesafeli ve eleştirel yeni tutumu işleri zorlaştırıyor” yorumunda bulunuldu.

OLASI GÖZÜKMÜYOR
Haberde, “İki ülke arasındaki gerilimlerin başında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması geliyor. Bu durumda iki tarafın görüşmeleri sürdürmesi durumunda bile çok mesafe katedebilmesi pek olası gözükmüyor” ifadelerine yer verildi.

Analizde, “Biden yönetimi, 2013 yılında hükümet karşıtı Gezi Parkı protestoları nedeniyle üç yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep ederek Türkiye'nin insan hakları ihlali siciline eleştirisinin dozunu artırmıştı. Normalde bu tarz konularda hırçın bir tutum sergileyen Erdoğan sessizliğini korurken bu sessizlikte ABD'li yatırımcıları ülkeye çekmek ve ekonomiyi koronavirüs salgınının etkilerinden kurtarmak ve baskı altındaki lirayı rahatlatmak istemesinin de payı bulunuyor” değerlendirmesine yer verildi.     

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Erdoğan 3 ay beklemek zorunda kaldı' Sonraki Haber >>

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:39:52