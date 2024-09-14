Erdoğan, 3 bakan yardımcısını görevden aldı

Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.







Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınıp yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.





Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci'nin görevine son veren Erdoğan, bu göreve Musa Heybet'i getirdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine ise Yasin Ayfer Erkoç görevlendirildi.







Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.







