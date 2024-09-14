Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, 3 bakan yardımcısını görevden aldı /14 Eylül 2024 09:26

Erdoğan, 3 bakan yardımcısını görevden aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan; Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığında bakan yardımcılarını görevden aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ise 13 üst düzey bürokrat atandı.

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Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınıp yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci'nin görevine son veren Erdoğan, bu göreve Musa Heybet'i getirdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine ise Yasin Ayfer Erkoç görevlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.


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