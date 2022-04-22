Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: 3 şehidimiz var /22 Nisan 2022 16:04

Erdoğan: 3 şehidimiz var

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden ‘Pençe-Kilit Operasyonu’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Öldürülenlerin sayısı 45’i buldu. 3 şehidimiz var.” dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gündeme ilişkin konuştu. ‘Pençe-Kilit Operasyonu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, operasyon sırasında 3 askerin hayatını kaybettiğini belirtti. Erdoğan, “Kuzey Irak’taki harekat şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına geliyor. Şu anda son çırpınışlar. Kandil’den gelen talimatları yerine getirme gayretleri içindeler. Öldürülenlerin sayısı 45’i buldu. 3 şehidimiz var. Bütün mağara ve inlere girmeye devam ediliyor. Bu temizlik harekatı bitene kadar devam edecek. İnlerde, mağaralarda birçok mühimmat ele geçirildi. Bunların temizliği devam ediyor.” diye konuştu.
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