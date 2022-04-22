Erdoğan: 3 şehidimiz var

Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gündeme ilişkin konuştu. ‘Pençe-Kilit Operasyonu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, operasyon sırasında 3 askerin hayatını kaybettiğini belirtti. Erdoğan, “Kuzey Irak’taki harekat şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına geliyor. Şu anda son çırpınışlar. Kandil’den gelen talimatları yerine getirme gayretleri içindeler. Öldürülenlerin sayısı 45’i buldu. 3 şehidimiz var. Bütün mağara ve inlere girmeye devam ediliyor. Bu temizlik harekatı bitene kadar devam edecek. İnlerde, mağaralarda birçok mühimmat ele geçirildi. Bunların temizliği devam ediyor.” diye konuştu.

