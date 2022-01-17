Erdoğan metrobüs alımına izin vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın finansı bulunan 300 metrobüs alımını 2022 yatırım planına almadığını duyurdu. İmamoğlu, İncirli – Sefaköy – Beylikdüzü metrosuna da onay verilmediğini açıklayarak “Neden?” diye sordu.





Ekrem İmamoğlu, “Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!” dedi.





İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli – Sefaköy – Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?” ifadelerini kullandı.