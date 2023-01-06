Erdoğan 3'üncü kez adaylık için mi seçimi erkene alıyor?

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü İbrahim Kaboğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmesi için, Meclis’in 20 Nisan tarihinden önce erken seçim kararı alması gerektiğini söyledi.







Erdoğan, konuya ilişkin dün “Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek, tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz” açıklaması yapmıştı. İbrahim Kaboğlu, Erdoğan’ın bu açıklamalarını Twitter hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarla değerlendirdi. Kaboğlu, şu şekilde paylaşım yaptı:





“1) Seçim tarihi 18 Haziran 2023 olup bu tarihten önce seçimin yapılabilmesi ise, Meclis’te 360 milletvekilinin ya da cumhurbaşkanının seçim kararı alması ile mümkündür ve bu da erken seçimdir.





2) 18 Haziran seçimlerinin yasal başlangıç tarihi 20 Nisan’dır. 20 Nisan sonrası yapılacak bir seçim, olağan seçim takvimi içerisinde kaldığından, Cumhurbaşkanı, ancak Meclis’in 20 Nisan’dan önceki bir tarihte erken seçim kararı alması ile aday olabilir.





3) Cumhurbaşkanının, Meclis’i feshetme gibi bir yetkisi yoktur. Anayasa madde 116’ya göre, Cumhurbaşkanı yalnızca seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu durumda da seçimin tarihi, yenileme kararından 90 gün sonraki ilk pazar günüdür.





4) Seçimlerin öne alınması şeklindeki söylemler, dezenformasyon olup, öne alınma ile ifade edilmek istenen ve açıkça söylemekten kaçınılan erken seçimdir. Erken seçim kararını alma şekli, Anayasa’da yazılıdır. Bu konuda YSK yetkili değildir.





5) Cumhur İttifakı kaynaklı olası seçim tarihlerine ilişkin senaryolarda ise, seçimlere ilişkin 7393 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi zordur. Zira 7393 sayılı yasa ancak seçim başlangıcı 6 Nisan ve sonrası bir tarih olan seçimlerde uygulanır.”



