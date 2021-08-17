Erdoğan'a anket şoku

Avrasya Araştırma Cumhurbaşkanlığı seçiminde, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a büyük fark attığını ortaya koydu. İşte anket sonuçları...



Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, son yaptıklarıı anketin sonuçlarını ‘Avrasya Anket’ isimli Youtube kanalından kamuoyu ile paylaştı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalması halinde; Akşener oyların yüzde 53.2’sini alırken, Erdoğan yüzde 46.8’ini alıyor.Akşener yarışı Erdoğan’ın yaklaşık 6 puan önünde tamamlıyor.



Anket sonucuna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 53.9 oy alırken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan yüzde 46.1 oranında oy alıyor. Kılıçdaroğlu aday olması halinde; Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan‘ın 7 puan önünde bitiriyor.



İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun aday olduğu senaryoda ise büyük fark attığı görülüyor. Ankette; İmamoğlu, Erdoğan’dan 18 puan fazla oy aldı. Erdoğan yüzde 41.1 oy alırken “İmamoğlu’na oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 58.9 çıktı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş da ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara farkla geçiyor.



Katılımcıların yüzde 42.6’sı “Erdoğan” derken, yüzde 57.4’ü Yavaş yanıtını verdi. Yavaş ile Erdoğan arasında 15 puanlık bir fark oluştu.



“Mültecilerin ülkeye girişi engellenmeli” diyenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan arttı.



Ankete katılanların yüzde 81’i “Bu kişilerin ülkeye girişi engellenmeli, ülkede bulunanlar çok acil şekilde sınır dışı edilmelidir” dedi.



“Bu insani bir sorundur. Hükümet mültecileri kabul ederek doğru olanı yapmaktadır” diyenler yüzde 12’de kaldı. Ankete katılanların yüzde 89’u hükümetin mülteci politikasına karşı çıktığını söyledi.



Katılımcıların yüzde 85.1’i “Mültecilerin gitmesini sağlayacaksa, Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Esad’la görüşmelidir” yanıtını verdi.