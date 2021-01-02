'Erdoğan, 50+1’in kendisini tutsak ettiğini görecek, alternatif arayışına girmek zorunda kalacak'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir yılda 23 partinin siyaset hayatına katıldığına dikkati çekerek, bu tabloda ilk turda 50+1’i sağlamanın imkansız olduğunu vurguladı. Davutoğlu, “Sistemin işlemediğini Cumhurbaşkanı görüyor. Daha önemlisi Cumhurbaşkanının artık tek bir niyeti var, bir şekilde iktidara tutunmak. Zamanla bu sistemin, 50+1’in kendisini tutsak ettiğini görecek. Eminim bir müddet sonra Cumhurbaşkanı alternatif arayışına girmek zorunda kalacak” dedi.





Davutoğlu devamında, “Eminim bir müddet sonra Cumhurbaşkanı alternatif arayışına girmek zorunda kalacak. Oylarının MHP ile birlikte yüzde 35’lere indiği bir konjonktüre girdiğinde hangi koalisyonla yüzde 50+1’i sağlayacak. Gün gelecek onlar da buraya gelecek, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere. Siyasi pragmatizm gereği parlamenter sistemi gündemine alacak” diye konuştu.





Başta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmak üzere AK Parti’nin son dönem politikalarına itiraz ederek partisinden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi 1 yılı geride bıraktı.





Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan Davutoğlu, reform söyleminde ABD ve AB Başta olmak üzere dış gelişmelerin etkisini, “Konjonktürel dalgaların üstünde sörf yapma” niyeti olarak nitelendirerek, “Trump geldi, bir otoriterlik dalgası var, onun üzerinde sörf, Biden geldi o dalga üzerinde sörf yapabilir miyiz!. Bu kadar oportünist ve konjonktür bağımlısı bir siyasetin kalıcı olması mümkün değil” görüşünü savundu.





“Erdoğan, Sayın Bahçeli’nin onayı olmadan adım atamaz”

Davutoğlu, iktidarın reform söylemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:





“Bu reform dediklerinin tümü açık şekilde iktidar üzerinde vesayet uygulayan MHP, Vatan Partisi’nin ve onların arkasındaki otoriter eğilimli güç odaklarının vesayeti önünde erir. Reform dediğinizde parti kapatmanın gündemde olmaması gerekir. Numan Kurtulmuş “parti kapatmanın bir faydası yoktur” dedi, ertesi gün Bahçeli tarafından ayar verildi. Bir partinin genel başkanı diğer partinin genel başkanvekiline ayar verebilme gücüne sahip ve kendi genel başkanvekilinin söylediği sözü sahiplenemeyen bir genel başkan var. Bu gösteriyor ki Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli’nin onayı olmadan adım atamaz.”





"Burada manipülasyon yapılıyor"

Davutoğlu, “Gerçek reform için sistem değişikliğine işaret ediyorsunuz. Güçlendirilmiş Parlamenter sistem önerinizi de sundunuz. İktidar cephesinden muhalefetin bu çağrısıyla ilgili “Parlamenter sistem darbeler, koalisyonlar üretiyor, “Güçlendirmiş, iyileştirilmiş” diyerek parlamenter sistemin sorunlu olduğunu onlar da kabul ediyor gibi karşı tezler dile getirilmeye başlandı. Bunlara yanıtınız nedir?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:





“Burada manipülasyon yapılıyor. Eski kötü örnekten hareketle yaşanan kötü uygulama meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Biz halkımızın önüne iki kötü arasında bir seçim getirmiyoruz. İyi, yeni bir model ve sistem getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bir kişiye ayarlı ucube yapı oluşturuldu. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, denetim, yetki sorumluluk dengesi kalmadı. Peki eskiye mi dönelim, hayır. 1924 anayasasının çoğunlukçu, 1961 anayasasının vesayetçi sistemine, 1982 anayasasının melez sistemine de karşıyız. Bunlar çarpık parlamenter sistem uygulamaları. Biz gerçek anlamda, pür haliyle parlamenter sistem uygulaması diyoruz.”