Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, 92 yaşındaki vatandaşa elini öptürdü /14 Mart 2025 02:07

Erdoğan, 92 yaşındaki vatandaşa elini öptürdü

Erdoğan'ın tören sırasında 92 yaşındaki bir kişiye el öptürmesi tepkiye neden oldu. Sosyal medyada kısa sürede hızla yayılan ve eleştirilen görüntülere muhalefetten de tepki geldi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde 92 yaşındaki bir yurttaşa elini öptürmesi sosyal medyada gündem oldu. Muhalefetten CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da söz konusu görüntülere tepki gösterdi ve "Erdoğan, utanmadan, sıkılmadan 92 yaşındaki birine elini öptürüyor!" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldı.

Erdoğan'ın tören sırasında 92 yaşındaki bir kişiye el öptürmesi tepkiye neden oldu. Sosyal medyada kısa sürede hızla yayılan ve eleştirilen görüntülere muhalefetten de tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak "Erdoğan, utanmadan, sıkılmadan 92 yaşındaki birine elini öptürüyor! Biz babamızdan, annemizden, atalarımızdan böyle görmedik! Çok yazık!" dedi.
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