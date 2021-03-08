Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan’a ‘aç tavuk’ göndermesi /08 Mart 2021 10:47

Erdoğan’a ‘aç tavuk’ göndermesi

Cumhuriyet gazetesinin manşetinde, İpek Özbey'in “Erdoğan’a ‘aç tavuk’ göndermesi” başlıklı haberi yer aldı. “Cumhurbaşkanı’nın ‘Tel tel dökülüyorlar’ yorumuna CHP liderinden ‘atasözlü’ yanıt” üst başlığıyla verilen haberde şöyle denildi:

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- Bütün çabaları ittifakı bozmaya dönük ama bir türlü bozamadı. Buradan bir kişinin ayrılmasını ‘tel tel dökülme’ diye tanımlıyor. Derler ya, “aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış”.

- Sarayda herkes mutlu, herkes 3-5 yerden maaş alıyor. Erdoğan bir yere giderken binlerce polisle gidiyor. Ben muhalefet partisi olarak gidiyorum. Cebime “İş, iş, iş” yazan kâğıtlar konuluyor.

- Erdoğan İstanbul seçimlerinde YSK’yi baskı altına aldı, istediği kararı çıkarttı. Orada yaptığının ne sonuçlar doğurduğunu halk O’na gösterdi.. “Kaybettim ama ben gitmiyorum”u hangi gerekçeyle söyleyecek?  

- 3 milyon 600 bin Suriyeli var. 2023’te sandığa gidip ilk kez oy kullanacak da 6 milyon 300 bin genç seçmen var.  6 milyon 300 bin genç Türkiye’ye demokrasiyi getirecek.  

- İktidar, Kürt kökenli vatandaşlarımızı düşmanlaştırıyor. Bu, toplumsal barışımızın dibine dinamit koymak demektir. Bu ülkenin kuruluşunda, büyümesinde, kalkınmasında hepimizin alın teri ve emeği vardır.

-Kamu bankalarının teminat mektubu bile vermediği bir firmayla Devlet Malzeme Ofisi neden anlaşma yapıyor? “Kılıçdaroğlu devlet sırrını açıkladı” diyor. Herkesin bildiği bir konunun, neresi devlet sırrı?

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