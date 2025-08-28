Erdoğan’a beklenmedik çağrı: ‘Yoruldu, artık sahneyi devretmeli’

Tokur, kaleme aldığı yazıda Erdoğan’ı “koca çınar” olarak nitelendirdi ve “Yıkılıp gitse bile mutlaka yerini dolduracak bir fidan yetiştirmiştir” sözleriyle Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a göndermede bulundu.













Türkiye siyasetinde erken seçim ve yeniden adaylık tartışmaları sürerken dikkat çekici bir çıkış iktidara yakın bir kalemden geldi. Akit yazarı Yüksel Tokur, Erdoğan’a “emekliye ayrılma” çağrısı yaparken, halef olarak Hakan Fidan’ı öne çıkardı.Tokur, şu ifadeleri kullandı:“Aslında biz de istiyoruz ki, milletin adamı RTE çok yoruldu, artık kendisine ve ailesine zaman ayırsın ömrünün kalan kısmında!Öyle sizin gibi körü körüne; “O gitsin de kim gelirse gelsin, ülke ne olursa olsun” diyemiyoruz. Çünkü ülkemize, milletimize olan sevdamız var.Hem; o koca çınar yıkılıp gitse bile, mutlaka yerini dolduracak bir “FİDAN” yetiştirmiştir!”Yazısında muhalefetin “tek adam” eleştirilerini reddeden Tokur, Erdoğan’ın anayasanın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde görev yaptığını savundu. Ancak Erdoğan’ın artık çok yorulduğunu, kalan ömrünü ailesine ayırması gerektiğini ifade etti.Bu çıkış, hem iktidar hem de muhalefet cephesinde “Erdoğan sonrası” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.