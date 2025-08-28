Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’a beklenmedik çağrı: ‘Yoruldu, artık sahneyi devretmeli’ /28 Ağustos 2025 17:16

Erdoğan’a beklenmedik çağrı: ‘Yoruldu, artık sahneyi devretmeli’

Muhalefetin erken seçim talebi sürerken, iktidara yakın Akit yazarı Yüksel Okur, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “emeklilik” çağrısı yaptı. Okur, Erdoğan’ın yerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı işaret ederek tartışmaları alevlendirdi.

SHABER3.COM

Türkiye siyasetinde erken seçim ve yeniden adaylık tartışmaları sürerken dikkat çekici bir çıkış iktidara yakın bir kalemden geldi. Akit yazarı Yüksel Tokur, Erdoğan’a “emekliye ayrılma” çağrısı yaparken, halef olarak Hakan Fidan’ı öne çıkardı.

Tokur, kaleme aldığı yazıda Erdoğan’ı “koca çınar” olarak nitelendirdi ve “Yıkılıp gitse bile mutlaka yerini dolduracak bir fidan yetiştirmiştir” sözleriyle Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a göndermede bulundu.



‘MUTLAKA YERİNİ DOLDURACAK BİR FİDAN YETİŞTİRMİŞTİR’

Tokur, şu ifadeleri kullandı:

“Aslında biz de istiyoruz ki, milletin adamı RTE çok yoruldu, artık kendisine ve ailesine zaman ayırsın ömrünün kalan kısmında!

Öyle sizin gibi körü körüne; “O gitsin de kim gelirse gelsin, ülke ne olursa olsun” diyemiyoruz. Çünkü ülkemize, milletimize olan sevdamız var.

Hem; o koca çınar yıkılıp gitse bile, mutlaka yerini dolduracak bir “FİDAN” yetiştirmiştir!”

Yazısında muhalefetin “tek adam” eleştirilerini reddeden Tokur, Erdoğan’ın anayasanın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde görev yaptığını savundu. Ancak Erdoğan’ın artık çok yorulduğunu, kalan ömrünü ailesine ayırması gerektiğini ifade etti.

Bu çıkış, hem iktidar hem de muhalefet cephesinde “Erdoğan sonrası” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’a beklenmedik çağrı: ‘Yoruldu, artık sahneyi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:21