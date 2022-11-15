Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’a ‘biz bu yollarda’ şoku: Sembol şarkının yazarı CHP’li oldu /15 Kasım 2022 14:00

Erdoğan’a ‘biz bu yollarda’ şoku: Sembol şarkının yazarı CHP’li oldu

Erdoğan’ın yıllarca seçim şarkısı olarak kullandığı ve söylediği ‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ şarkısının söz yazarı Aşkın Tuna’nın CHP saflarına katılması dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la özdeşlenen ‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’nın söz yazarı Aşkın Tuna’nın Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldığı ortaya çıktı.

Erdoğan’ın zaman zaman mırıldandığı ve son yıllarda mitinglerde seçim şarkısı olarak çalınan ‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ şarkısının söz yazarı Aşkın Tuna geçtiğimiz hafta sonu CHP’ye katıldı. Tuna’ya rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Aşkın Tuna’nın 1500 yakın şarkı sözü bulunuyor. Tuna’nın en bilindikler şarkı sözleri arasında ‘Devlerin aşkı büyük olur' ve ‘Sensiz sabah olmuyor’ bulunuyor.

Gazeteci yazar İsmail Saymaz, sanatçının rozetinin geçtiğimiz hafta sonu bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takıldığını aktardı.
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