Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’a hırsızlık şoku! Sarayda ikinci oyuncak krizi /24 Mayıs 2022 10:51

Erdoğan’a hırsızlık şoku! Sarayda ikinci oyuncak krizi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşanan oyuncak hırsızlığının ardından şimdi de oyuncak ihalesinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın yurt gezileri sırasında çocuklara dağıttığı oyuncaklarla ilgili çok konuşulacak bir durum daha yaşandı. 

920 BİN TL'LİK OYUNCAK ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanlığı çalışanı 6 kişinin Külliye’den 920 bin TL’lik oyuncak çaldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı ve 3 kişi tutuklandı.

İKİNCİ HIRSIZLIK VAKASI
Oyuncak hırsızlığının ardından, bu kez Külliye’de yeni bir oyuncak olayı ortaya çıktı. Odatv’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı’na alınan oyuncakların ihalesi ile ilgili yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü. İddialara göre, ithal edilerek Külliye’ye satılan oyuncaklarda 50 milyon TL’nin üstünde usulsüzlük tespit edildi. Olayla ilgili teftişlerin sürdüğü öğrenilirken, konu henüz yargıya intikal ettirilmedi.
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