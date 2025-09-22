Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’a New York’ta kötü sürpriz! /22 Eylül 2025 12:15

Erdoğan’a New York’ta kötü sürpriz!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için gittiği New York’ta, dikkat çekici bir pankart Times Meydanı’nda dev ekrana yansıtıldı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York kentine gitti.

Ziyaret kapsamında Erdoğan, Türk Evi’nde de bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

TİMES MEYDANI’NDA DİKKAT ÇEKEN PANKART
Erdoğan’ın ziyareti sırasında New York’un en işlek noktalarından Times Meydanı’nda sürpriz bir görüntü ortaya çıktı. Türk gençlerinin hazırladığı görsel, dev LED ekrana yansıtıldı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL’İN “UMUT” MESAJI
Dev ekranda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birlikte yer aldığı “Umut” başlıklı fotoğraf sergilendi. Mesaj, Erdoğan’ın New York temasları sürerken dikkatleri üzerine çekti.

Görüntü, sosyal medyada da gündem oldu.
