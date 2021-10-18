Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’a seçim anketi cevabı: Sandığı koy bakalım kim yalancı /18 Ekim 2021 11:07

Erdoğan’a seçim anketi cevabı: Sandığı koy bakalım kim yalancı

Cumhurbaşkanı Erdoğan son seçim anketlerini sert sözlerle eleştirirken Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’dan çok konuşulacak bir karşılık geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan son yapılan seçim anketleri hakkında “Millete psikolojik operasyon çabası var.” derken Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’dan “Koy sandığı sağlamasını yapalım” şeklinde iddialı bir paylaşım yapıldı.

 Ak Parti’nin oy oranındaki erime kendine yakın araştırma şirketleri tarafından bile artık saklanamazken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan araştırma şirketlerinin son seçim anketlerini gerçekçi bulmadığını ifade ediyor. Erdoğan Angola ziyareti öncesi gerçekleştirdiği konuşmada son seçim anketleriyle ilgili "Özellikle son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortadadır. Bu tür anketlerle manipülasyonlardan ciddi anlamda bıktık. Gerçekçi anketler, bunların manipülasyonlarını ayaklar altına alacak anketlerdir. Anketle millete psikolojik operasyon çabaları her zaman olmuştur. Ama biz bunlara alışığız'' dedi.

KOY SANDIĞI BAKALIM KİM YALANCI
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz da Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Twitter’dan bir paylaşım gerçekleştirdi. Özkiraz, Erdoğan’ın son seçim anketlerini eleştirdiği haberini payaştığı tweet’inde “Koy sandığı sağlamasını yapalım. Görelim kimmiş yalancı.” Gibi iddialı bir çıkış da bulundu.

Bu arada Avrsasya Araştırma şirketi son seçim anketi çalışmasında "erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap ararken çıkan sonuçlara göre; AK Parti’nin yüzde 24,9, CHP’nin yüzde 24,7 , İYİ Parti’nin yüzde 11,6 , HDP’nin yüzde 9,1, MHP’nin yüzde 5,7 olduğu görüldü.
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