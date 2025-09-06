Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’a suç duyurusunda bulunan 3 avukatın hayatı karardı /06 Eylül 2025 08:58

Erdoğan’a suç duyurusunda bulunan 3 avukatın hayatı karardı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı suç duyuruları, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle kendilerine dava olarak döndü. Üç avukat, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, HKP avukatları Ali Serdar Çıngı, Fettah Ayhan Erkan ve Pınar Akbina Karaman hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan iddianame hazırladı.

HKP’li avukatlar daha önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına dayanarak, “15 Temmuz sonrasında devlet envanterinde olmayan kalaşnikofların AKP Gençlik Kolları’na ait bir araçla sivillere dağıtıldığı” gerekçesiyle Erdoğan ve 6 isim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak bu başvuru, “soruşturmaya yer olmadığı” kararıyla kapatılmıştı.

Ayrıca gazeteci Barış Terkoğlu’nun haberleştirdiği, Adnan Oktar’a yakınlığıyla bilinen Abdülkerim Murat Atik’in Cumhurbaşkanı kararnamesiyle TCDD Genel Müdürlüğü’ne atanmasına ilişkin yapılan suç duyurusu da takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Savcılık, bu dilekçelerde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” bulunduğunu iddia ederek avukatlar hakkında dava açtı. İddianamede delil olarak suç duyurusu dilekçeleri gösterildi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü de 8 Ağustos 2025 tarihli yazısıyla kovuşturma izni verdi.

Dosya, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

