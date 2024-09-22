Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'A takımında' değişikliğe gidiyor /22 Eylül 2024 13:52

Erdoğan 'A takımında' değişikliğe gidiyor

AKP'de 8. büyük olağan kongre süreci, mahalle delege seçimleriyle başladı. Mahalle delege seçimleriyle, belde ve ilçe kongreleri de tespit edilecek. 12 Ekim'de hem belde hem de ilçe kongrelerinin başlatılması planlanıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımını yenileyeceği de konuşulanlar arasında.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, kongre takvimini belirledi.

Takvime göre önce belde sonra ilçe ve il, son olarak da büyük kongre yapılacak. Bu kapsamda kongreler öncesinde mahalle delege seçimleri yapılmaya başlandı.

Habertürk’ün aktardığına göre böylece kongre süreci başlamış oldu. Mahalle delege seçimleriyle belde ve ilçe kongre delegeleri de tespit edilecek.

MAYIS AYINDA BÜYÜK KONGREYE GİDİLMESİ PLANLANIYOR
Büyük kongre öncesindeki hazırlık süreci 90 gün olarak planlandı. 37 beldede kongre yapacak AKP'nin, 12 Ekim’de hem belde kongrelerini hem de ilçe kongrelerini başlatması bekleniyor. 28 Aralık’ta ise il kongrelerinin başlaması hedefleniyor.

Kongresi biten ilçe ve il teşkilatları saha çalışmalarına yönlendirilecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongrelerinin ise en son yapılması planlanıyor.

Bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar 8. Büyük Olağan Kongre için hazırlık çalışmaları tamamlanmış olacak. Mayıs ayında ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor.

Kongre süreci ile birlikte AKP'de kadrolar gözden geçirilecek.

ERDOĞAN’IN A TAKIMINI YENİLEMESİ BEKLENİYOR
Partinin yönetim organı olan ve yedeklerle beraber 110 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu için inisiyatif Erdoğan'da olacak.

Erdoğan’ın parti vitrini ve A takımını da yenilemesi bekleniyor. AKP kurmayları kongre sürecini, 2028 seçimlerine hazırlık yapacak kadroların belirlenmesi olarak nitelendiriyor.
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