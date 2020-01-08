Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’a yardımcısı tek adam iması yapınca... /08 Ocak 2020 11:29

Erdoğan’a yardımcısı tek adam iması yapınca...

Erdoğan partisinin MKYK toplantısında Genel Başkan Yardımcısına tepki gösterdiği kulis haberlerinde yer aldı

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AKP MKYK toplantısında Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Hürriyet’tin haberine göre; Kandemir sunum yaparken “Her bir atama Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır” ifadesini kullanınca Erdoğan araya girdi. Erdoğan, “Niye bana yıkıyorsun, tek başına mı atıyorum ben il başkanlarını? Sen benim önüme getiriyorsun, ben çoğunu tanımıyorum bile. İstişare yapıp atıyoruz. Kılıçdaroğlu gibi bana ‘tek adam’ mı diyorsun yani” dedi.
 
Erdoğan, yeni atanan il başkanlarının çoğunluğunun mühendis olduğunun dikkatinden kaçmadığını belirterek, “Erkan Bey kendiniz gibi mühendisleri atamışsınız” dedi. Kandemir de, “Avukat lobisini kıralım istedik” şeklinde cevap verdi.
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