Erdoğan AB ile yaptırımları görüşecek

İbrahim Kalın, S-400 ve F-35 sorunu hakkında ABD-Türkiye arasında kurulan mekanizmanın ilk toplantısına ilişkin, “İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık´ta yapılacak NATO zirvesi. Orada bir görüşme yapacağımızı ifade edebilirim biz tekliflerimizi önereceğiz onların tekliflerini alacağız bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim” dedi.







Kalın, “Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi’ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO’nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek.” dedi.





Kalın, “Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz.” diye konuştu.Kalın, “17 Ekim Anlaşması’nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması’nın muhatabı Rusya’ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz.” ifadesinde bulundu.





Kalın, “Aslında YPG, DEAŞ’ın geri gelmesini istiyor. DEAŞ’ın sonlanmasını istemiyor, bunu kendini meşrulaştıracağı bir araç olarak kullanmak istiyor.” dedi.





Kalın, “Batı Şeria’da, Kudüs’te, Gazze’de veya başka bir yerde Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin halkı özgürleşene kadar, iki devletli çözüm hayata geçirilene kadar da Filistin halkının haklı ve meşru davasında onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum.” açıklamasında bulundu.