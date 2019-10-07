Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: ABD askerleri Suriye'de alanı boşaltıyor /07 Ekim 2019 11:26

Erdoğan: ABD askerleri Suriye'de alanı boşaltıyor

ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmeye başladığını söyleyen Tayyip Erdoğan, "Trump daha önce çekilme talimatını vermişti ama talimatın gereği biraz gecikti. Bu konuda çalışmalar sürüyordu. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik. Kararlılığımız devam ediyor" dedi.

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ABD, Türkiye'nin 'Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatacağını' duyururken, Erdoğan da bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

Sırbistan ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna askeri harekata ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Ve şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar. Bu zaten yeni bir şey değil. Sayın Başkan Trump bu konuyla ilgili talimatını vermişti ve çekilmeyi emretmişti, fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen gerek Amerikalı heyet gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar. Görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Hep söylediğimiz bir söz vardı, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik, kararlılığımız devam ediyor" dedi.

Tutuklu IŞİD'lilerle ilgili verilen rakamların abartılı olduğunu öne süren Erdoğan "Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarzımız var. 'DEAŞ'lıların kontrolünü kendi elimizden çıkarmalıyız, artık yetti' diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim, bu konuda çalışılıyor" ifadesini kullandı.

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