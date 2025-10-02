Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, ABD dönüşü imzaladı: İran'a nükleer yaptırımı devrede /02 Ekim 2025 15:19

Erdoğan, ABD dönüşü imzaladı: İran'a nükleer yaptırımı devrede

Türkiye, BM kararları doğrultusunda İran’ın nükleer faaliyetleriyle bağlantılı onlarca kişi ve kurumun malvarlığını dondurdu. Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar, enerji, bankacılık ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşları da kapsıyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in (BM) son kararları doğrultusunda İran’ın nükleer faaliyetleriyle bağlantılı onlarca kişi ve kuruma yönelik mal varlığı dondurma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, Çarşamba günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, İran’ın enerji, denizcilik, bankacılık ve araştırma sektörlerinde faaliyet gösteren birçok kuruluşu kapsıyor.

Kararın, Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için New York'u ziyaret etmesi ve ardından Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından imzalanması dikkat çekti.

NÜKLEER KURULUŞLAR VE BANKALAR LİSTEDE
Yaptırım listesinde İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah, uranyum zenginleştirme ve nükleer yakıt üretimiyle bağlantılı firmalar bulunuyor. Bunların yanı sıra İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC), İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC), Jaber Ibn Hayyan, Karaj Nükleer Araştırma Merkezi, Mesbah Energy Company ve Novin Energy Company de kara listeye alındı.

Ayrıca, Irano Hind Shipping Company, IRISL Benelux NV, South Shipping Line Iran gibi denizcilik şirketleri ile First East Export Bank ve diğer bazı mali kuruluşlar da yaptırımlar kapsamına girdi.

DAHA ÖNCE DE UYGULANMIŞTI
Türkiye, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda 2006, 2015 ve 2021 yıllarında da benzer adımlar atmıştı. 

Son karar, Avrupa ülkelerinin Tahran’ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürerek harekete geçirdiği “snapback mekanizması” sonucunda alınan BM yaptırımlarıyla uyumlu şekilde güncellendi.
