Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, ABD dönüşünde konuştu: 'Esad görüşmesi için Hakan Fidan'a talimat verdim' /13 Temmuz 2024 00:44

Erdoğan, ABD dönüşünde konuştu: 'Esad görüşmesi için Hakan Fidan'a talimat verdim'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye devlet Başkanı Esad ile yapacağı görüşme için, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a talimat verdi. Erdoğan, Türkiye-Ermenistan sınırının açılabileceği mesajını da verdi.

"Kritik görüşme ne zaman olacak" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye’de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye’de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye - Ermenistan sınırının açılabileceğine ilişkin verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Niye düşünülmesin. Yani biz bu konuda zaten Paşinyan'a her şeyi söyledik. Artık bütün yelkenleri barışa açmamız lazım. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış yakında sağlanır diye umut ediyoruz. Bu barışı Türkiye olarak yürekten destekliyoruz. Zengezur Koridoru’nun açılması da bu barış anlaşmasını taçlandıracak ve tamamlayacak adımdır. Azerbaycan’ın da Ermenistan’ın da Türkiye’nin de bölgedeki diğer ülkelerin de refah ve huzuruna bu adımlar olumlu katkı sağlar. Bu kadar olumlu yönü bulunan kararların geciktirilmeden alınması ve gereğinin yapılmasını arzu ederiz. Bölgeden olumlu sinyaller geliyor, bunların müjdeli haberlere dönüşmesini temenni ediyoruz. Diğer ülkelerin de barış sürecine katkı sağlamak noktasında benzer bir yaklaşım ortaya koymaları kalıcı barışın bir an önce tesisi için önemlidir. İran Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmede Zengezur Koridoru konusunu konuşmadık. Biz sadece bu seçimi nasıl kazandığı konusunda değerlendirmeler yaptık. Türkiye-İran münasebetlerini çok daha farklı bir noktaya taşıyalım istiyoruz."
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