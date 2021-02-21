Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: ABD kongresini basanlar YPG/PYD bağlantılı kişiler /21 Şubat 2021 13:05

Erdoğan: ABD kongresini basanlar YPG/PYD bağlantılı kişiler

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin tv kanalının açılışında konuşan Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'ne seçimi kaybeden Donald Trump taraftarlarının PYD ile bağlantısı olduğunu öne sürdü. Erdoğan, “Amerikan Kongresi'ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır” dedi.

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Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) televizyon kanalı TASC TV'nin kesintisiz yayın hayatına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen programa video mesaj gönderdi.

ABD KONGRESİ'Nİ BASANLARIN PYD/YPG BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKMIŞTIR

Burada yaptığı konuşmada “bir terör örgütü eliyle diğerini ortadan kaldırmaya çalışmanın yanlışlığını acı bir şekilde gösterdiğini” söyleyen Erdoğan, “Nitekim Amerikan Kongresi'ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır” diye konuştu.

Erdoğan, “Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz” dedi.

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