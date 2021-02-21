Erdoğan: ABD kongresini basanlar YPG/PYD bağlantılı kişiler

Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) televizyon kanalı TASC TV'nin kesintisiz yayın hayatına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen programa video mesaj gönderdi.





ABD KONGRESİ'Nİ BASANLARIN PYD/YPG BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKMIŞTIR





Burada yaptığı konuşmada “bir terör örgütü eliyle diğerini ortadan kaldırmaya çalışmanın yanlışlığını acı bir şekilde gösterdiğini” söyleyen Erdoğan, “Nitekim Amerikan Kongresi'ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır” diye konuştu.





Erdoğan, “Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz” dedi.





