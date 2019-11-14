Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, ABD'de ‘billboard eylemi’ ile protesto edildi /14 Kasım 2019 13:11

Erdoğan, ABD'de ‘billboard eylemi’ ile protesto edildi

Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini duyurmak amacıyla hareket eden Advocates of Silenced Turkey yine farklı bir eylemle yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekti.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yapmış olduğu ziyaret, insan hakları aktivistleri tarafından protesto edildi. ABD’nin New York şehrindeki en işlek otoyollarından biri olan route 80’deki billboardlar da Türkiye’deki hukuksuzluklara vurgu yapıldı.


 
Otoyolda sergilenen billboardlar da hapisteki kadın ve bebeklerin durumunun altı çizildi. 30 binden fazla kişinin politik tutuklu olarak cezaevlerinde bulunduğuna vurgu yapıldı. AST daha önce de hukuksuzlukları anlatan afişlerle giydirilmiş onlarca araçtan oluşan bir konvoyla New York ve Washington’da eylemler düzenlemişti.
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